HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika | Erdoğan bu kez Türk filmleriyle hedef aldı! Hem replik hem de karakteri hatırlattı: "Anlaşılan 'bay Kemal'in ahı tuttu!"

Son dakika | Erdoğan bu kez Türk filmleriyle hedef aldı! Hem replik hem de karakteri hatırlattı: "Anlaşılan 'bay Kemal'in ahı tuttu!"

10.03.2024 14:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e hem de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterirken Türk filmlerinden örnekler vererek dikkat çekti. "CHP Genel Başkanının varlığı yokluğu belli değil, gelen posta koyuyor giden posta koyuyor. Sabah erken kalkan Özgür efendiden rol çalıyor" diyen Erdoğan, İmamoğlu'nun ismini ise anmadı.

Son dakika | Erdoğan bu kez Türk filmleriyle hedef aldı! Hem replik hem de karakteri hatırlattı: "Anlaşılan 'bay Kemal'in ahı tuttu!"

Son dakika haberi: Sandığa son 21 gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin kalesi olarak anılırken bu seçimde sonucu büyük merakla beklenen İzmir'e geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li yönetimine eleştirilerini dile getiren Erdoğan'ın Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterirken Türk filmlerinden örnekler vermesi dikkat çekti.

Habertürk TV Canlı Yayın ᴴᴰ 13-1-24 screenshot

"İZMİR HAK ETTİĞİNDEN ÇOK AZINI ALDI"

İşte Erdoğan İzmir mitingindeki konuşmasından öne çıkan satır başları:

  • 31 Mart akşamı İzmir bir başka güzel olacak, buna inanıyorum. Bir asır önce düşmandan kurtuldu ama epeydir eser ve hizmet fukaralarından yakasını maalesef kurtaramadı. Bu şehir hak ettiğinden yerel yönetimler açısından maalesef çok azını aldı. Hükümet olarak İzmir'e verdiğimiz destekler, yereldeki beceriksizlik ve umursamazlık sebebiyle arzu ettiğimiz etkiyi göstermedi. Yüzlerine Atatürk maskesi takıp yan gelip yan yattılar her dönem. Terör örgütleriyle gizli saklı anlaşmalar yaptılar.

"SIRF BİZE KAYBETTİRSİN DİYE BAZI PARTİLERİ ORTAYA SÜRDÜLER"

  • Mayıs seçimlerinde sizlerin oyuyla pazarlıklarla Meclise taşıdıkları kişiler şimdi nerede? Sizlerin oyları seçileceklerin bir kısmının yarın nerede olacağını biliyor musunuz? CHP'nin "demlendiği" müttefikleriyle ilişkilerinde bizdeki gibi bir şeffaflık yok. Sırf bize kaybettirsin diye ortaya sürdükleri kimi partilere ve adaylara ne verdiklerinden, vadettiklerinden haberdar mısınız, yok. Böyle siyaset olur mu?

Habertürk TV Canlı Yayın ᴴᴰ 13-3-11 screenshot (1)

"TÜRK TÜRK FİLMİNDEKİ KARAKTERE DÖNDÜ"

  • CHP Genel Başkanının varlığı yokluğu belli değil, gelen posta koyuyor giden posta koyuyor. Sabah erken kalkan Özgür efendiden rol çalıyor. Biz Özgür efendiye birtakım tavsiyelerde bulunabiliriz ama o meşhur Türk filmindeki replikle ifade edecek olursak fikrimizi kendine verip zayi etmek istemiyoruz. Özgür efendi bir diğer Türk filmindeki 'Mazlum' karakterine döndü. Her canı sıkılan gelip kendisine tekme tokat dalıyor. Anlaşılan bay Kemal'in ahı bunları tutmaya başladı.

İMAMOĞLU'NU İSMİNİ ANMADAN HEDEF ALDI

  • Tabii bir de İstanbul'da kendini göstermek için sürekli azarlanıp duran 'tutmayın küçük enişteyi' karakteri var. Kibirli bir edayla ha bire atıp tutuyor, zaten yarım gün mesai yapıyor.

  • Alana girerken Emniyet'ten katılımı istedim; 100 bin.

  • Onca yılın ardından artık kimsenin hayat biçimiyle derdimiz olmadığını kabul etmeyen kalmamıştır. İzmir'i CHP yönetimine bırakmayacağız, gerekenleri merkezi yönetim olarak biz yapacağız.
CHP adayına tepki çeken sözler! 'Kızım az kendine gel ya...' CHP adayına tepki çeken sözler! 'Kızım az kendine gel ya...'
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Yerel Seçim 2024

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadınlar Günü'nde öldürülmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktıKadınlar Günü'nde öldürülmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul anketinde ilginç detayİstanbul anketinde ilginç detay
Sistem açığından faydalanarak 27 milyon liralık vurgun yaptılar!Sistem açığından faydalanarak 27 milyon liralık vurgun yaptılar!
Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim İzmir Recep Tayyip Erdoğan Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
O kız şimdilerde okulu bıraktı ve uyuşturucuya başladı...

O kız şimdilerde okulu bıraktı ve uyuşturucuya başladı...

Dani Alves intihar mı etti? Abisinden son dakika açıklaması geldi!

Dani Alves intihar mı etti? Abisinden son dakika açıklaması geldi!

CHP adayına tepki çeken sözler! 'Kızım az kendine gel ya...'

CHP adayına tepki çeken sözler! 'Kızım az kendine gel ya...'

Anket sonucu: Açık ara fark! "10 kişiyle öndeydi"

Anket sonucu: Açık ara fark! "10 kişiyle öndeydi"

Sistem açığından faydalanarak 27 milyon liralık vurgun yaptılar!

Sistem açığından faydalanarak 27 milyon liralık vurgun yaptılar!

Orhan Şen'den uyarı geldi! Salı günü başlayacak, tam 5 gün sürecek

Orhan Şen'den uyarı geldi! Salı günü başlayacak, tam 5 gün sürecek

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.