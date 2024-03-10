Son dakika | Erdoğan bu kez Türk filmleriyle hedef aldı! Hem replik hem de karakteri hatırlattı: "Anlaşılan 'bay Kemal'in ahı tuttu!"

Son dakika haberi: Sandığa son 21 gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin kalesi olarak anılırken bu seçimde sonucu büyük merakla beklenen İzmir'e geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li yönetimine eleştirilerini dile getiren Erdoğan'ın Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterirken Türk filmlerinden örnekler vermesi dikkat çekti.
"İZMİR HAK ETTİĞİNDEN ÇOK AZINI ALDI"
İşte Erdoğan İzmir mitingindeki konuşmasından öne çıkan satır başları:
- 31 Mart akşamı İzmir bir başka güzel olacak, buna inanıyorum. Bir asır önce düşmandan kurtuldu ama epeydir eser ve hizmet fukaralarından yakasını maalesef kurtaramadı. Bu şehir hak ettiğinden yerel yönetimler açısından maalesef çok azını aldı. Hükümet olarak İzmir'e verdiğimiz destekler, yereldeki beceriksizlik ve umursamazlık sebebiyle arzu ettiğimiz etkiyi göstermedi. Yüzlerine Atatürk maskesi takıp yan gelip yan yattılar her dönem. Terör örgütleriyle gizli saklı anlaşmalar yaptılar.
"SIRF BİZE KAYBETTİRSİN DİYE BAZI PARTİLERİ ORTAYA SÜRDÜLER"
- Mayıs seçimlerinde sizlerin oyuyla pazarlıklarla Meclise taşıdıkları kişiler şimdi nerede? Sizlerin oyları seçileceklerin bir kısmının yarın nerede olacağını biliyor musunuz? CHP'nin "demlendiği" müttefikleriyle ilişkilerinde bizdeki gibi bir şeffaflık yok. Sırf bize kaybettirsin diye ortaya sürdükleri kimi partilere ve adaylara ne verdiklerinden, vadettiklerinden haberdar mısınız, yok. Böyle siyaset olur mu?
"TÜRK TÜRK FİLMİNDEKİ KARAKTERE DÖNDÜ"
- CHP Genel Başkanının varlığı yokluğu belli değil, gelen posta koyuyor giden posta koyuyor. Sabah erken kalkan Özgür efendiden rol çalıyor. Biz Özgür efendiye birtakım tavsiyelerde bulunabiliriz ama o meşhur Türk filmindeki replikle ifade edecek olursak fikrimizi kendine verip zayi etmek istemiyoruz. Özgür efendi bir diğer Türk filmindeki 'Mazlum' karakterine döndü. Her canı sıkılan gelip kendisine tekme tokat dalıyor. Anlaşılan bay Kemal'in ahı bunları tutmaya başladı.
İMAMOĞLU'NU İSMİNİ ANMADAN HEDEF ALDI
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Tabii bir de İstanbul'da kendini göstermek için sürekli azarlanıp duran 'tutmayın küçük enişteyi' karakteri var. Kibirli bir edayla ha bire atıp tutuyor, zaten yarım gün mesai yapıyor.
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Alana girerken Emniyet'ten katılımı istedim; 100 bin.
- Onca yılın ardından artık kimsenin hayat biçimiyle derdimiz olmadığını kabul etmeyen kalmamıştır. İzmir'i CHP yönetimine bırakmayacağız, gerekenleri merkezi yönetim olarak biz yapacağız.