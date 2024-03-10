Cumhur ittifakı adayından CHP adayına tepki çeken sözler! 'Kızım az kendine gel ya, önüne gelene sarılıyorsun'

Ayparçası, Çıtır için, "31 senedir kendi maaşını toplayamadı bu, ortalıkta süs kabağı gibi gezdi durdu. Başka bir şey yok. Çok iyi bildiği bir şey var, iyi dedikodu yapmak. Eğer oraya da takılırsam sana o dedikoduları da canlı yayında anlatırım. Tamam mı? Kızım az kendine gel ya. Ya sonuçta bu bir seçim ne oluyor ya? Önüne gelene sarılıyorsun. Bizim inancımızda var mı bu? Ahlakımızda bu var mı? Sen Çamaş'a çok kötü örnek oldun. Kendine gel az" şeklinde konuştu.