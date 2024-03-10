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Cumhur ittifakı adayından CHP adayına tepki çeken sözler! 'Kızım az kendine gel ya, önüne gelene sarılıyorsun'

Şahin Alp Şahin Alp Mynet Haber / İçerik Editörü
10.03.2024 12:38
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Ordu’nun Çamaş ilçesinde Cumhur İttifakı'nın belediye başkanı adayı olarak gösterilen MHP'li Mahmut Ayparçası’nın, CHP’nin belediye başkanı adayı Leyla Çıtır’a yönelik sözleri tepki çekti. Çıtır için "Kızım az kendine gel ya. Önüne gelene sarılıyorsun" diyen Ayparçası’na CHP milletvekili Mustafa Adıgüzel’den sert tepki geldi. İşte detaylar...

Cumhur İttifakı’nın Ordu Çamaş Belediyesi için aday gösterdiği MHP'li Mahmut Ayparçası'nın, CHP'nin adayı Leyla Çıtır’a yönelik sözleri ortalığı karıştırdı. Ayparçası'nın sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.


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'KIZIM AZ KENDİNE GEL YA, ÖNÜNE GELENE SARILIYORSUN'

Ayparçası, Çıtır için, "31 senedir kendi maaşını toplayamadı bu, ortalıkta süs kabağı gibi gezdi durdu. Başka bir şey yok. Çok iyi bildiği bir şey var, iyi dedikodu yapmak. Eğer oraya da takılırsam sana o dedikoduları da canlı yayında anlatırım. Tamam mı? Kızım az kendine gel ya. Ya sonuçta bu bir seçim ne oluyor ya? Önüne gelene sarılıyorsun. Bizim inancımızda var mı bu? Ahlakımızda bu var mı? Sen Çamaş'a çok kötü örnek oldun. Kendine gel az" şeklinde konuştu.

“KENDİ SEVİYESİNİ BELLİ ETMİŞTİR”

“KENDİ SEVİYESİNİ BELLİ ETMİŞTİR”

CHP’nin Çamaş Belediye Başkanı Adayı Leyla Çıtır ise Ayparçası'nın sözleri üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Çıtır paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

“Karşılıklı saygı ile yürüttüğümüz bu seçim sürecini bugün Mahmut Ayparçası tarafıma yaptığı büyük bir saygısızlıkla bozmuştur. Tarafıma 8 Mart Dünya kadınlar gününde bir dizi hakaret ederek kendi seviyesini belli etmiştir. Toplumun ve ailenin temelini oluşturan kadına saygısı olmayan bir kişiye ne anlatılsa kâr etmeyecektir. Bu nedenle ben rakiplerimi değil kendimi ve Çamaş'ım için yapacaklarımı anlatmaya devam edeceğim. Saygı ve sevgilerimle kamuoyuna arz ederim."

CHP'Lİ VEKİLDEN SERT TEPKİ

CHP'Lİ VEKİLDEN SERT TEPKİ

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de Ayparçası'nın sözlerine şu şekilde tepki gösterdi;


“Ordu Çamaş ilçesinin mevcut belediye başkanı ve yeniden Cumhur ittifakı adayı Mahmut Ayparçası, CHP'nin kadın adayı Leyla Çıtır'a hem de Kadınlar Gününde, bir Kadın Kooperatifinde ahlaksızca hakaret ediyor. Siyasetin de bir ahlakı var, bir seviyesi var. Bunun seviyesi zaten belli de o yanında oturup sessiz kalanlara ne demeli. Kendi partisi ve AKP'li yetkililer ile vekiller bunun ayarını düzeltecek mi, yoksa o işi ben mi yapayım.”

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Anahtar Kelimeler:
Ordu Çamaş
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