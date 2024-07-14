Son dakika | Erdoğan'dan ilk açıklama geldi! Donald Trump'a suikast girişimine sert tepki gösterdi: "ABD halkının yanında olacağız"

Son dakika haberi: Dünyanın konuştuğu suikast girişimiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan, suikast girişimini şiddetle kınadığını belirtti.

"TRUMP'A EN İÇTEN GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan şunları kaydetti:

"ABD’nin 45’inci Başkanı ve Başkan Adayı Sayın Donald Trump’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum. Sayın Trump’a, ailesine ve sevenlerine en içten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

"TÜRKİYE OLARAK DOST VE MÜTTEFİK ABD HALKININ YANINDA OLACAĞIZ"

ABD seçimlerine ve küresel istikrara gölge düşmemesi için saldırıyla ilgili tahkikatın en etkili biçimde yapılacağına, faillerin ve azmettiricilerinin en kısa sürede adaletin huzuruna çıkarılacağına inanıyorum. Türkiye olarak dost ve müttefik ABD halkının yanında olacağız."

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Sağ kulağından yaralanan Trump’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı. (AA)