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  4. Son dakika | Erdoğan 'Kırmızı çizgimizdir' diyerek net mesaj verdi! "Sorunların üzerine gidip eksikleri telafi edeceğiz"

Son dakika | Erdoğan 'Kırmızı çizgimizdir' diyerek net mesaj verdi! "Sorunların üzerine gidip eksikleri telafi edeceğiz"

01.09.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yeni adli yılın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yargı düzenlemelerine ilişkin önemli mesajlar geldi. 'Hukuk devleti kırmızı çizgimizdir' diyen Erdoğan, önümüzdeki döneme dair "Hiçbir komplekse kapılmadan cesaretle sorunların üzerine gideceğiz, eksikleri telafi edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Erdoğan 'Kırmızı çizgimizdir' diyerek net mesaj verdi! "Sorunların üzerine gidip eksikleri telafi edeceğiz"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığı'nda düzenlenen 2023-2024 Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

"HEPİMİZİN ORTAK HEDEFİ"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Depremden bu yana bölgede oluşan iş yükünü karşılamak üzere 131 yeni mahkeme kuruldu. Sahadaki duruma göre 189 yeni mahkemenin kurulma işlemleri devam ediyor.

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Coğrafyamızdaki devletler silsilemizin son temsilcisi Cumhuriyetimizin 2’nci asrını Türkiye Yüzyılına dönüştürmenin yolu hamasetten değil, hatalarımızdan ders çıkarıp, başarılarımızdan ilham almaktan geçiyor.

Hiçbir komplekse kapılmadan cesaretle sorunların üzerine gideceğiz, eksikleri telafi edeceğiz. Hukuk devleti hepimizin ortak hedefi ve kırmızı çizgisidir. Yargıya olan güveni artırarak, toplumdan gelen serzenişlerin önüne geçmek hepimizin görevidir.

Hiçbir vatandaşımız adliyenin adalet kapısı olduğundan şüpheye kapılmamalı, hakkını huzuru kalple aramalı. Bunun için hukukun üstünlüğünden taviz veremeyiz.

"ÜZERİNDE HEP BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRİZ"

Hangi konumda olursa olsun herkesin adaletle ilgili meselelere hassasiyetle davranmasını bekliyoruz.

Hataları asgariye indirecek ve temyiz mahkemelerindeki yığılmayı engelleyecek bölge adliye ve idare mahkemelerini devreye aldık.

Avukatların mahkeme faaliyetine katkısının artırılmasında fayda görüyoruz. Belli davalar için avukat tutma zorunluluğu üzerinde hep birlikte çalışabiliriz.

'SOSYAL MEDYA' MESAJI: BÜYÜK BİR TEHDİT VE TEHLİKE

Bu tür şımarık hezeyanlar hem adalet sistemine hem de sistemin fedakar mensuplarına büyük saygısızlık ve haksızlıktır. Günümüzde sayıları giderek artan sosyal medya mahkemelerini toplumun birliği, dirliği, huzuru, iç barışı açısından büyük tehdit ve tehlike olarak görüyoruz.

2011'den beri bir hayalimiz var. Bu hayal yeni, sivil, dili ve içeriğiyle bugünü ve yarını kucaklayan bir Anayasa'ya kavuşturmaktır. Darbe anayasasının gölgesinde 'Türkiye Yüzyılı'nı konuşmayı zul addediyoruz. Bu kadar ağır bedeller ödemiş milletimizin yeni bir anayasayı anasını ak sütü gibi hak ettiğine inanıyoruz. Milletimize vaadimiz olan birinci sınıf, demokrasi ve özgürlüklerin tamamlayıcısı birinci sınıf anayasa olacaktır. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz böyle bir anayasayla daha da güçlenecektir.

Siyasi partilerimizi, yüksek mahkemelerimizi, üniversitelerimizi, devlet kurumlarımız, barolarımızı, milletimizin her bir ferdini bu sürece katkı vermeye davet ediyorum. Meclis'in açılışıyla birlikte girişimlerimizi tekrar başlatacağız.

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Recep Tayyip Erdoğan

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