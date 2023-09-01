HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Burada yatan yüzlerce insan görebilirsiniz' Dünyaca ünlü sahil açık hava oteline dönüştü! 'Gece 00.00’dan sonra...'

'Burada yatan yüzlerce insan görebilirsiniz' Dünyaca ünlü sahil açık hava oteline dönüştü! 'Gece 00.00’dan sonra...'

01.09.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da sıcak ve nemli havadan bunalan vatandaşlar, geceyi dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde geçirdi. Sabahın ilk ışıklarında dahi sahildeki yoğunluk dikkat çekti. Sahilde işletmecilik yapan bir vatandaş "Gece 00.00’dan sonra çok fazla kalan var. Pazar sabahında burada yatan yüzlerce insan görebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

'Burada yatan yüzlerce insan görebilirsiniz' Dünyaca ünlü sahil açık hava oteline dönüştü! 'Gece 00.00’dan sonra...'

Turizm kenti Antalya’da nemli ve sıcak hava etkisini devam ettiriyor. Hava sıcaklığının 30, nem oranının yüzde 85’i aştığı kentte hissedilen sıcaklık değeri ise artıyor. Evlerde klima altında uyumak istemeyen vatandaşların adresi de sahiller oldu. Günün tüm saatlerinde tatilcileri ağırlayan Konyaaltı sahilinde bazı vatandaşların kalabalık arasında uyumaya devam ettiği görüldü. Bazı vatandaşların yastıkla, bazılarının havluyla uyuduğu, bazılarının ise arkadaşlarıyla yan yana yattıkları görüldü.

4addbb6f-d266-429d-8303-f32cf56afe90

Sıcak hava ve nemden dolayı gecenin ilerleyen saatlerinde sahile gelen vatandaşlar, buldukları boş bir noktada uyumayı tercih etti.

969f3b57-ba2b-4d7c-af27-632a8c9f9a01

İki kişinin ise plajda şezlonglar üzerinde uyudukları görüldü. Sabahın ilk ışıkları olmasına rağmen sahile gelenlerin yoğunluk oluşturduğu ve Akdeniz’in mavi sularında kulaç attıkları gözlemlendi.

5c03bf9d-66e9-41fe-8d23-fcf4e5ec4887

"GECE 00.00'DAN SONRA ÇOK FAZLA KALAN VAR"

Konyaaltı sahilinde 26 yıldır dalış kulübü işleten Mustafa Karsanba, “Gelen yerli ve yabancı turistlere dalış yaptırıyoruz. Bu sayede turizme katkı sağlıyoruz. Deniz canlılarını görme şansı buluyorlar. Sabahları yerli halkımız çok yüzmeye geliyorlar. Geceden kalan arkadaşlarımız sahili kirletiyor, çok fazla sinek de var. Gece 00.00’dan sonra çok fazla kalan var. Zabıta ekipleri çadır kurulmasına izin vermiyor. Belediyenin ekipleri sahili çok güzel temizliyorlar, ama bazen onlar da yetersiz kalıyor. Pazar sabahında burada yatan yüzlerce insan görebilirsiniz” dedi.

5ebf00c4-f4f5-42b0-b2e1-256bf8ed10bd

"ÇOĞU ZAMAN YATAĞINI YORGANINI GETİRENLERİ, ÇADIR KURANLARI GÖRÜYORUZ"

Sahile arkadaşları ile yüzmek için gelen Mahmut Mahir Deniz ise, “Her sabah geliyorum, sahilde kalan insanları görüyoruz. Antalya iklim olarak buna uygun olunca gece burada konaklıyorlar. Bu aynı zamanda bir kirlilik de oluşturuyor. Çoğu zaman yatağını yorganını getirenleri, çadır kuranları görüyoruz. Temmuz ve ağustos ayı daha yoğundu. Şimdi biraz daha azaldı. Zabıta çadır kurulmasına izin vermiyor” diye konuştu. (İHA)

7efe8946-64f0-4f2f-ad4e-8e0ac48c8429

300 bin lira verip tatile gittiler, başlarına gelmeyen kalmadı! 300 bin lira verip tatile gittiler, başlarına gelmeyen kalmadı!

85ed8cc8-506a-4206-a44b-2710f00cffeb

32322c82-9185-4c46-a3d8-598447baf003

49850a8a-94f7-40f3-befb-4c17fe397f43

1814818b-0241-400f-bf10-39d208bdddae

bc8364ae-dc67-466e-a3f4-83ae15e92e92

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akrabasına kurşun yağdırdı, yakalanacağını anlayınca...Akrabasına kurşun yağdırdı, yakalanacağını anlayınca...
Tanju Özcan seçimlerde İYİ Parti'de mi olacak?Tanju Özcan seçimlerde İYİ Parti'de mi olacak?
Salgın iddialarının ardından kameralar karşısına geçti!Salgın iddialarının ardından kameralar karşısına geçti!
Anahtar Kelimeler:
antalya Konyaaltı otel sahil sıcaklık

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokaktan topladığı paraları eve böyle getiriyor

Sokaktan topladığı paraları eve böyle getiriyor

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Dehşet anları kamerada! Koşarak 76 yaşındaki kadına saldırdı

Dehşet anları kamerada! Koşarak 76 yaşındaki kadına saldırdı

Arızalanan asansör 4. kattan boşluğa düştü! Tavana fırlayıp yere çakıldılar

Arızalanan asansör 4. kattan boşluğa düştü! Tavana fırlayıp yere çakıldılar

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.