Akdeniz'de inanılmaz olay! Cezayir sahil güvenliği jet skiyle yanlışlıkla sınırı geçen turistleri böyle öldürdü!

Fas'ın Saidia kentinden jet skiyle yola çıkan 4 turist kaybolup Cezayir sularına girdi. Cezayir sahil güvenliği jet skiyle seyahat eden 4 turiste ateş açarak, 2 kişiyi öldürdü.

VURULMADAN ÖNCE KONUŞMAYI DENEMİŞLER...

Cezayir sahil güvenliği, Jet skiyle Fas'ın Saidia tatil beldesinden yola çıkarak Cezayir sularına giren Fransız-Fas uyruklu 4 turiste ateş açtı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, ateş açılması sonucu Bilal Kissi ve Abdelali Merchouer’ın hayatını kaybettiği, Smail Snabe’nin sahil güvenlik ekibi tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Grupta yer alan Mohamed Kissi’nin ise kaçmayı başararak Fas’a dönebildiği öğrenildi.

Mohamed Kissi yaptığı açıklamada, "Kaybolduk, kendimizi Cezayir'de bulana kadar yola devam ettik. Cezayir'e ait siyah bir bot bize doğru geldi ve üzerimize ateş açtılar. Ben vurulmadım ama kardeşimi ve arkadaşımı öldürdüler" dedi.

Kissi, sahil güvenlik tarafından fark edildiklerinde kaçmaya çalışmadıklarını ve kardeşinin vurulmadan önce sahil güvenlik ekibiyle konuşmayı denediğini söyledi. Kardeşine ve arkadaşına 5 kurşun isabet etiğini, gözaltına alınan diğer arkadaşının da vurulduğunu ifade eden Kissi, yüzerek geri dönmeye çalıştığını ve Fas donanması tarafından kurtarıldığını söyledi.

Cezayirli yetkililerden olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

CEZAYİR-FAS İLİŞİKİLERİ UZUN SÜREDİR GERGİN

Batı Sahra konusunda anlaşmazlık yaşayan Fas ve Cezayir arasındaki gerginlik uzun yıllardır devam ediyor. İki ülke arasındaki sınır 1994 yılında kapatılmış, Cezayir Ağustos 2021’de Fas’la tüm diplomatik ilişkilerini kesmişti. Cezayir, Fas'ı düşmanca eylemlerle suçlarken Fas yönetimi ise söz konusu iddiaları reddetmişti. (İHA)



