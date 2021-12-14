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  4. SON DAKİKA: Esenyurt'taki tecavüzcü yakalandı! Talihsiz kadın ilk kez konuştu: 'Çorabımı çıkarmaya çalıştı'

SON DAKİKA: Esenyurt'taki tecavüzcü yakalandı! Talihsiz kadın ilk kez konuştu: 'Çorabımı çıkarmaya çalıştı'

14.12.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Esenyurt'ta, yabancı uyruklu A.A. (16), 11 Aralık Cumartesi saat 04.30'da rezidansın asansöründe bir kadına tecavüz girişiminde bulundu. Genç kadın, A.A.'ya tekme atarak elinden kaçtı. Asansörde tecavüz girişimine maruz kalan kadının, emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı. Özbekistan uyruklu mağdur kadın U.K. ifadesinde, “Üzerimde bulunan çorabımı çıkarmaya çalıştı. Ben yardım çağırmak için bağırmaya çalışsam da ağzımı kapatarak bağırmamı engellemeye çalıştı" dedi.

Olay, 11 Aralık Cumartesi saat 04.30'da Pınar Mahallesi'nde bulunan bir rezidansın asansöründe yaşandı. Yabancı uyruklu A.A., bir kadını takip etmeye başladı. Kadının güvenlikli bir rezidansa girdiğini gören A.A., arka tarafa dolaşıp çitlerden atlayarak içeri girdi. Kadınla beraber asansöre bindi. Daha sonra içerdeki güvenlik kamerasının yönünü çevirerek, kadını taciz etmeye başlamıştı. Saldırgan kadını yere düşürüp, tecavüz girişiminde bulunmuştu. Tecavüz girişimine maruz kalan Özbekistan uyruklu U.K.(35) isimli kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı.

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“BENİMLE BİRLİKTE ASANSÖRDE BİRLİKTE OLAN, KİŞİ SALDIRMAYA BAŞLADI"

Tecavüz girişimden kurtulan Özbekistan uyruklu U.K.(35) isimli kadının emniyetteki ifadesinde, “Olay günü akşam arkadaşımın doğum günü için eve gittim. Hazırlanarak evden çıktım. Sabaha karşı 04.00 veya 04.30 gibi rezidansta bulunan ikametime geldim. Siteden içeriye girdiğimde etrafımda kimse yoktu. Ancak asansöre binerken, ismini bilmediğim bir kişi de benimle birlikte bindi. O sırada asansörle dairemin bulunduğu kata çıkmak için bekliyordum ve telefonumla oynuyordum. Daha sonra benimle birlikte asansörde birlikte olan, kişi saldırmaya başladı. Bu sırada bağırmamam için ağzımı kapattı. Ben kurtulmaya çalışırken beni yere düşürdü. Üzerimde bulunan çorabımı çıkarmaya çalıştı.Ben yardım çağırmak için bağırmaya çalışsam da ağzımı kapatarak bağırmamı engellemeye çalıştı. Ben orada tekmeler savurarak o kişiyi kendimden uzaklaştırmaya çalışsam da o kişi benim üzerime çıkarak beni etkisiz hale getirmeye çalıştı. O sırada aramızda itişmeler yaşandı ve bir anda asansörün kapısı açıldı. Burada o kişi üzerimden kalkarak kaçtı. Ben de sabah 10.00 sıralarında site yönetimine getirerek durumu anlatım ve kamera kayıtlarına bakılmasını istedim. Site yönetimin bu kişinin burada oturmadığını söyledikten sonra olayı polis ekiplerine haber verdik" dedi.

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Gözaltına alınan şüpheli A.A.(16) ise, ekiplerce yapılan karakoldaki soruşturmasında 2020 yılında çocuğa istismar suçundan işleme gördüğü ve tecavüz girişiminde bulunduğu rezidansta ise bundan 3 yıl önce ikamet ettiği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli A.A. bugün adli makamlara sevk edildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Esenyurt
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Okuyucu Yorumları 35 yorum
nasıl oluyorda önceden çocuk istismarı yaptığı halde ülkeden sınırdışı edilmemiş.hala ülkede duruyor.o suçu işleyen şerefsiz devamını getirir.böyle pislikleri anında göndereceksin yoksa böyle başa bela olur.daha başka şeyler yazacam ama olmayacak burada
Konunun bir diğer yönüne takıldım daha önce Rezidansta oturuyormuş ne iş yapıyor bu şerefsiz ayrıca bu özbek kadın Rezidansta biz niye oturamıyoruz bizi düşük ücretle ve huzuru olmayan işlerde çalışmaya mahkum edip vatandaştan toplanan vergiler ile bu ülkeye beş kuruşa faydası dokunmayan gereksiz yabancılara bu ayrıcalıklar niye ortada savaşmı kaldı kıyımmı kaldı gönderin artık bunları ülkelerine tabi ya bunlara Oye kullandırılacak başka niye bakılsınki Hakkımı hükümette bulunan hiç kimseye helale etmiyorum
turk birini nasil sınır dışı edileceğini de açıklarsan. yetkililere daha çok yardımcı olursun.
@tzf5mgzdv3 kadın ülkesinde zengindir buraya gelir rezidansta oturur sen neyin kafasındasın. çalış zengin ol seni rezidansa almıyolarmı. lafa ban ben neden rezidansta oturmuyorum. iç bir girişim yapmayıp elinden o telefonu düşürmezsen oturamazsın tabi
Sınırdışı etsenize..
Sınırdışı edin ne bekliyorsunuz..
kimi sınır dışı etsinler. Şaka gibisiniz nasil bir okumadır bu.

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