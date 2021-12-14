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  4. Son Dakika: Esenyurt'ta asansörde tecavüz girişimi! İlk vukuatı bu değilmiş

Son Dakika: Esenyurt'ta asansörde tecavüz girişimi! İlk vukuatı bu değilmiş

14.12.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul Esenyurt'ta iğrenç bir olay yaşandı. 16 yaşındaki yabancı uyruklu A.A., bir rezidansın asansöründe bir kadına tecavüz girişiminde bulundu, daha sonra da tekme atarak kaçtı. Saldırganın 2020 yılında da bir kız çocuğuna taciz girişiminde bulunduğu ve olayın ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.

İstanbul Esenyurt'ta iğrenç bir olay yaşandı. 11 Aralık'ta meydana gelen olay, Pınar Mahallesi'nde bir rezidansın asansöründe meydana geldi.

GÜVENLİK KAMERASINI ÇEVİRDİ

Yabancı uyruklu A.A., bir kadını takip etmeye başladı. Kadının güvenlikli bir rezidansa girdiğini gören A.A., arka tarafa dolaşıp çitlerden atlayarak içeri girdi. Kadınla beraber asansöre binen şüpheli, daha sonra içerdeki güvenlik kamerasını çevirdi. Kadının arkasının dönük olmasından faydalanan saldırgan, kadını taciz etmeye başladı. Saldırgan kadını yere düşürüp, tecavüz girişiminde bulundu. Kadının direnci ile karşılaşan şüpheli, tekme atıp asansörden inerek kaçtı. Yaşadığı olayın şokunu bir süre sonra atlatan mağdur kadın, güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Kadını evine çıkaran güvenlik görevlileri, daha sonra polis ekiplerine haber verdi.

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İLK VUKATI BU DEĞİLMİŞ

Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sitede bulunan kameraları izledi. Saldırganın kaçtığı yönü belirleyen polis ekipleri, yakalamak için çalışmalara başladı. Yapılan sıkı takip sonucunda şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Saldırganın 2020 yılında da bir kız çocuğuna taciz girişiminde bulunduğu ve olayın ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Şüpheli A.A.'nın polisteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz İstanbul Esenyurt
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