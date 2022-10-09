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Son Dakika: Fikirtepe'deki patlamanın nedeni ne? Vali Yerlikaya'nın ardından İmamoğlu'ndan açıklama geldi "Doğal gaz kaynaklı değil"

09.10.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul'daki patlamadan yeni haberler gelmeye devam ediyor. Kadıköy, Fikirtepe'deki bir binada patlama meydana gelmiş, ardından yangın çıkmıştı. Feci görüntülerin geldiği olay sonrası patlamanın sebebi araştırılmaya başlanmıştı. Patlamaya ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın doğal gaz kaynaklı olduğunu ifade etmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da bir açıklama geldi. İmamoğlu, paylaşımında "Patlama doğal gaz kaynaklı değil" dedi.

Son Dakika: Fikirtepe'deki patlamanın nedeni ne? Vali Yerlikaya'nın ardından İmamoğlu'ndan açıklama geldi "Doğal gaz kaynaklı değil"

Son dakika haberi: İstanbul'daki korkunç patlama sonrası çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Alevlerin binayı sardığı feci görüntülerin geldiği olayla alakalı patlamanın sebebi de araştırılıyor. Konuya ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan peş peşe açıklamalar geldi. İşte son dakika Fikirtepe'deki patlamanın detayları ve yapılan açıklamalar...

VALİ YERLİKAYA: DOĞAL GAZ PATLAMASINDA MAALESEF 3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğal gaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi. Binada arama çalışmaları devam ediyor. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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İMAMOĞLU: PATLAMA DOĞAL GAZ KAYNAKLI DEĞİL

Bu açıklamanın ardından Ekrem İmamoğlu'ndan da bir açıklama geldi. İmamoğlu ise açıklamasında patlamanın doğal gaz kaynaklı olmadığını söyledi. İmamoğlu paylaşımında "İstanbul Fikirtepe’deki 3 katlı binada patlama nedeniyle çıkan yangın kontrol altına alındı. İlk tespitlerimize göre patlama doğal gaz kaynaklı değil. Maalesef yangında can kaybı da var. Olayın nedeni Emniyet Teşkilatımızın raporu ile netleşecek" ifadelerine yer verdi.

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