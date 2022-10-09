Son dakika: Kadıköy'de bir binada patlama meydana geldi! Vali Yerlikaya acı haberi duyurdu...

Son dakika: Kadıköy'de bir binada patlama meydana geldi. Çıkan yangın sonrası alevler yükseldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekipler, binada soğutma çalışması başlattı.

3 katlı binanın üçüncü katında meydana gelen patlamanın doğal gaz sızıntısından kaynaklandığı iddia edilirken patlamanın nedeni araştırılıyor. Patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda ve park halinde bulunan bazı otomobillerde hasar oluştu. Büyük korku yaşayan mahalleli sokağa dökülürken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

VALİ YERLİKAYA ACI HABERİ VERDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğal gaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi. Binada arama çalışmaları devam ediyor. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

#Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen #doğalgaz patlamasında maalesef



3 kişi yaşamını yitirdi.



Binada arama çalışmaları devam ediyor.



Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 9, 2022



