Son dakika haberi: Alanya'da kızını acımasızca döven babaya tepki yağıyor! Kafasını ters çevirdi yerden yere vurdu

Son dakika... Alanya'da yaşanan vahşet izleyenleri hayrete düşürdü. Cani baba, karnesini beğenmediği kızını tekme tokat dövdü. Sosyal medyada paylaşılan video sonrası binlerce kişi cani babaya tepki gösterdi. Emniyet Genel Müdürlüğüne ihbarlar yapıldı. Kızını ters çevirerek kafasını yere vuran cani babanın kısa süre içinde gözaltına alınması bekleniyor.

Sosyal medyada vatandaşlar paylaşılan videoyu alıntılayarak cani babaya tepki gösterdi.

'Karşındaki çocuk ya çocuk! Garibim daha önce ne kadar dayak yemişse tepki dahi veremiyor...'

'NEFES ALAMADIM, İZLERKEN CİĞERİM YANDI'

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı hesapları etiketlenerek cani babanın yakalanması için çağrı yapıldı.

Sosyal medyada bir kullanıcı 'İzlerken nefes alamadım izlerken ciğerim yandı sen nasıl bir babasın!' yorumunda bulunurken benzer yorumlar ise şöyle;

'Böyle psikopatların ellerine bu çocukları bırakmayalım'

'Cani az kalır. Bu nasıl acımasızlık'

'Kuzum benim... İçim parçalandı, lanet olsun size. Sizin gibiler ebeveyn olmamalı.'

