Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Son dönemde sosyal medyada görüyorum' diyerek yanıt verdi! Dikkat çeken 'Cemil Meriç' göndermesi

Son dakika haberi: Türkiye'nin en büyük şehir hastanelerinden Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışı bugün gerçekleşti. Açılış töreninde konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir hastanesi sayısını 35'e çıkartma hedefini dile getirdi. Sığınmacılar konusuna değinen Erdoğan, "Vatanlarını kaybedenlerin, devletleri yıkılanların başlarına hangi felaketleri görmek için sadece kafamızı kaldırıp bir bakmamız yeterlidir" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca "Elbette her büyük reformda olduğu gibi bu alanda da ufak tefek aksilikler yaşanıyor, olabilir" diye konuştu.

"HASTANELERİMİZ DÜNYADA ÖRNEK"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Hayata geçirdiğimiz beyaz reform ile, sorunlarını önemli ölçüde çözdüğümüz sağlık personelimizin daima yanında olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum.

Dünyada bu hastanelerimiz örnek. Hayalim olarak gördüğüm şehir hastanelerinin her birini, her aşamasını bizzat takip ettim. Bugün Türkiye yirminci şehir hastanesine kavuştu. Bu sayıyı inşallah 35'e çıkartacağız.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Her ne kadar muhalefet çoğu yalan olan hezeyanlarla bu eserlere çamur atmaya çalışsa da dünyada ilk defa ülkemizde uygulamaya geçirilen şehir hastaneleri modeli bugün pek çok ülke tarafından yakından izleniyor.

Bay Kemal'den bu ülkeye hayır gelmez. SSK'nın başında sen ne yaptın ki bu ülkede ne yapacaksın?

Son asrın en büyük sağlık krizini milletimizi muhalefetin sahra hastanesi diye reklamını yaptığı derme çatma yapılara muhtaç etmeden alnımızın akıyla yönettik. Bu CHP Adana'da hâli şehir hastanesi diye milletime satmaya çalıştılar. Bay Kemal utanmadan, sıkılmadan oranın açılışını yapmaya gitti.

"UFAK TEFEK AKSİLİKLER YAŞANIYOR, OLABİLİR"

Bugün dünya ile rekabet edecek seviyedeki kamu ve özel hastanelerimizde becerileri ve çalışkanlıkları herkesçe takdir edilen doktorlarımızla hizmet kalitesini yükselten altyapımız ve nitelikli personelimizle sağlığın küresel yıldızı haline geldik. Elbette her büyük reformda olduğu gibi bu alanda da ufak tefek aksilikler yaşanıyor, olabilir. Ama artık bu gemi yükünü almış, rotasına girmiş ve menziline doğru gitmektedir.

"TÜRKİYE HİÇBİR EVLADINI KAYBETMEYİ GÖZE ALAMAZ"

Özellikle gençlerimizin başka ülkelerdeki hiçbir şeye gıpta ile bakmayacağı bir Türkiye inşa edene kadar bize durmak, duraksamak yok. Türkiye'nin kaybetmeyi göze alacak tek bir evladı yoktur.

Bu yüzyılın adı Türkiye yüzyılı.

Eskiden beri gelişmiş ülkelerle mukayese ederek kendi eksiklerimize, kusurlarımıza hayıflanan bir kesim vardır.

Son dönemde sosyal medya mecralarında yine gelişmiş ülke güzellemelerinin yapıldığını, gençlerimizin bilinçaltlarına buralara gidilmesi gerektiği fikrinin aşılanmaya çalışıldığını görüyorum. Bunlara cevabı Cemil Meriç'in diliyle verelim; 'Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını yaşanmaz kılanlardır.'

Bu ülkelerin en önemli alametifarikaları olan güvenlik ve refah sırça köşkü, yaşanan her küresel krizde biraz daha çatlamaktadır. Türkiye'nin sadece savaş bölgelerinden kaçanların değil, gelişmiş ülke vatandaşlarının da sığınağı haline dönüşmesinde bu acı gerçeğin payı vardır. Bugün, dünyanın dört bir yanından gelen milyonları misafir ediyoruz.

Vatanlarını kaybedenlerin, devletleri yıkılanların başlarına hangi felaketleri görmek için sadece kafamızı kaldırıp bir bakmamız yeterlidir. Sizi zor gününüzde sarıp sarmalayacak, gerektiğinde ekmeğini, aşını, suyunu bölüşecek bir milletin mensubu değilseniz vay halinize! Buna rağmen başka toplumların güzellemesini yapanların gayesi birey olarak bize iyilik etmek değil, tam tersine, en büyük gücümüz olan sosyal yapımızı çökertmektir.

Sırf daha iyi arabaya binmek, daha iyi telefon alabilmek, daha çok konsere gitmek gibi süfli heveslerle ellerin, başka ülkelerin, toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz.

İŞTE ETLİK ŞEHİR HASTANESİNİN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ

Toplam alanı 1 milyon 22 bin 725 metrekare, toplam kapalı alanı 1 milyon 145 bin 129 metrekare, toplam yatak kapasitesi 4 bin 50 olacak hastanede, 1000 poliklinik, 125 ameliyathane, 691 yoğun bakım yatağı 3 bin 359 servis yatağı yer alıyor.

Kamu hastanelerindeki tek otizm merkezine sahip hastanede, Cyberknife teknolojisi de bulunuyor. Bir sağlık kompleksi şeklinde planlanan hastanede, medikal otel, bir Üniversite ve helikopter pisti ile ticari bölgeler de yer alıyor. "Her hastaya 1 oda" anlayışıyla inşa edilen diğer şehir hastanelerindeki gibi bu hastanede de hasta odalarının çoğu, içindeki tuvalet, banyo, televizyon, buzdolabı, eşya dolabı ile hasta ve yakınlarına rahatlık sunuyor.

