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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Bakan Bozdağ'dan 'stokçuluk' açıklaması

10.05.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, stokçuluk suçunun hapis cezasının artırılacağını açıkladı. Bozdağ'ın açıklamasına göre düzenleme mayısta TBMM'ye sunulacak. Düzenlemeyle stokçuluk ve fiyatları etkileme suçlarının cezalarının caydırıcılığının artmasını öngörülüyor.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Bakan Bozdağ'dan 'stokçuluk' açıklaması

Türkiye'de genel olarak fiyatların artmasının önemli nedenlerinden olarak gösterilen stokçuluk suçunun hapis cezaları artıyor. Dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cezalarda düzenlemeye gidildiğini duyurmuştu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da atılacak adımla ilgili gelişmeyi açıkladı.

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DÜZENLEME BU AY MECLİS'TE

Bakan Bozdağ, stokçuluk suçuna yönelik hapis cezası düzenlemesinin bu ay Meclis'e sunulacağını ifade etti. Bozdağ açıklamasında "Stokçuluk yapana hapis cezaları artırılacak. Düzenleme bu ay Meclis'e sunulacak." sözlerini kullandı.

"CEZALARI YENİDEN DÜZENLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada enflasyon ve hayat pahalılığına değinirken stokçuluk cezalarının artacağını şu sözlerle açıklamıştı:

"Sair faktörlerle izahı mümkün olmayan, sırf açgözlülükten, fırsatçılıktan, tamahkarlıktan kaynaklanan fiyat artışları hukuk değil, ahlak meselesidir. Bilhassa da üretim ve satış tekelinin söz konusu olduğu ürün ve hizmetlerdeki dengesiz fiyatlamalara karşı mücadele ediyoruz. Denetimleri sıkılaştırdık. Üretici ve tüketici arasındaki ilişkiyi en sağlıklı zemine oturtma amacıyla hazırladığımız hal, perakende ve elektronik ticaret kanunlarıyla ilgili çalışmalar bitmek üzeredir. Stokçuluk ve fiyatları etkileme suçuyla ilgili cezaları da yeniden düzenliyoruz. Bu tür suçlara verilen cezaları caydırıcılık temelinde yükseltiyoruz. Ayrıca üretim maliyetlerini dengeleyerek, arzı artırmaya ve böylece fiyatları istikrara kavuşturmaya yönelik de hazırlıklar yürütüyoruz. Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyütme politikamızın başarıya ulaşacağından asla şüphe etmiyoruz."

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Bekir Bozdağ
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