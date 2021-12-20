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Son dakika haberi: Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameraman Ahmet Demir ilk kez konuştu! 'Birden bire...'

20.12.2021 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Habertürk Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmasından sonra sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyümüştü. Muharrem Sarıkaya, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaparak özür dilese de bu özür milyonların tepkisini dindirmedi. Saldırıya uğrayan kameraman Ahmet Demir ilk kez konuştu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın kameralar önünde bir başka gazeteci Ahmet Demir'e tokat atması gündemi sarstı. Gazeteci Sarıkaya'nın tokat attığı muhabir Ahmet Demir, yaptığı ilk açıklamada "Çok zoruma gitti bir şey yapamamak ve karşındaki insanın bir şey yapmaması, dava açacağım" dedi. Sarıkaya, bir açıklama yaparak özür dilese de yaşanan olaya tepkiler çığ gibi büyüyor. Özellikle basın camiasından Sarıkaya için peş peşe çok sert açıklamalar geldi. Diplomasi Muhabirleri Derneği, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ve Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Sarıkaya’yı “gazeteci” olarak tanımadıklarını belirttikleri bir yazılı basın açıklaması yaptı.

"GAZETECİ OLARAK TANIMIYORUZ"

Dernek gruplarından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: Muharrem Sarıkaya’nın bir basın emekçisi meslektaşımıza yaptığı vicdana, ahlaka ve insan onuruna sığmayan hareketini şiddetle kınıyoruz. Muharrem Sarıkaya’yı bugün itibari ile meslektaşımız ve ‘gazeteci’ olarak tanımıyoruz.

"ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNÜ REDDEDİYORUZ"

Kameraların önünde insan hakları ve emek savunuculuğu yaparken kamera arkasında kameraman tokatlaması herkes gibi bizlerin de yüreğini sızlattı. Şiddetin her türlüsünü şiddetle reddediyor, şiddete uğrayan meslektaşımıza geçmiş olsun diliyoruz. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz.

"VANDALLIK"

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) de "Muharrem Sarıkaya'nın, yayın sırasında ses kontrolü yapan emekçiye tokat atması, skandaldır, vandallıktır, emek düşmanlığıdır. Muharrem Sarıkaya’ya derhal gazetecilik mesleğinden el çektirilmeli, bir daha asla görev verilmemelidir” denildi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu da; "Muharrem Sarıkaya’nın canlı yayında yaşanan ses problemini çözmeye çalışan İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmasını her türlü şiddete karşı çıkan Ekonomi Gazetecileri Derneği olarak kınıyoruz. Saldırıya uğrayan İhlas Haber Ajansı Gaziantep muhabiri Ahmet Demir’in yanında olduğumuzu, basına yönelik her türlü saldırıya tepki koyacağımızı belirtiyoruz." şeklinde mesaj yayınladı.

AHMET DEMİR'DEN İLK AÇIKLAMA

Öte yandan konuyla ilgili Cumhuriyet'e konuşan İHA Muhabiri Ahmet Demir, yayın sırasında yaşananları anlattı. Demir şunları söyledi:

"Ben kameramanlık görevi yapıyordum. Muharrem Bey, kendi kanallarıyla irtibat kurabilmesi için kendi telefonunu kullanmak istedi. Kendi telefonumuzu vermek istedik ama kendisi ısrarla kabul etmedi. Kendi telefonu çekmeyince yayın esnafında sürekli hareket yaptı. Görevim olmasa da durumla ilgilenip telefonumu verdim ve sonrasında bana bu hamleyi yaptı. Çok zoruma gitti bir şey yapamamak ve karşındaki insanın bir şey yapmaması."

Son dakika: Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın tokadı sosyal medyada büyük tepki çekti! Sarıkaya'dan ilk açıklama...Son dakika: Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın tokadı sosyal medyada büyük tepki çekti! Sarıkaya'dan ilk açıklama...

Sarıkaya'nın özür dilediğini ifade eden Demir, "Benden özür dilemeye çalıştı. Müdürüm ısrarla kabul etmemi istedi ve ben de yaşına hürmeten kabul ettim ancak avukatımla görüştüm. Rencide olduğum için hukuki süreci başlatacağım. Salı günü dava açacağım" diye devam etti.

Olayın sosyal medyaya yansımasının ardından bir paylaşım yapan Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ise "Habertürk TV canlı yayını esnasında Muharrem Sarıkaya'nın tepkisi kendisinin de dediği gibi çok yanlıştı. Zaten hemen sonrasında aramızda konuştuk ve ben de düşüncelerimi söyledim. Muharrem Sarıkaya kendi mesajında da yazdığı gibi sonrasında Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi" ifadelerini kullandı.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 91 yorum
TOKAT ATMAK YANLIŞ,Ama bu arkadaşta adamın görüşme esnasında önündeki cihazları kurcalayrak dikkat dağıtma,olayı sabote ediyor.İHA muhabiri bu yaptığını kasıtlı yapıyor sanırım.
madem yorum yapacaksın haberi oku bari
yürü git yaa, savunma terbiyesiz adamı bir de...
ne kadar güzel bir kafanız var. imrendim
Yukardaki muhabirin sözlerini iyi oku iyi. Hemen kesip biçmesini nasılda seviyorsunuz..
Ne yapacak otobüsemi yetişecek emekçi düsmanı bekleyiversin biraz o tokat atılan senin yakının olsa idi aynı tepkiyi verimiydin?
dostum haberi tam olarak okumanı tavsiye ederim. İletişim kuramadığından dolayı kendisi işaret etmiş. Kameraman arkadaşımız ise yardımcı olmak için gitmiş oraya.
Sanırım sizin olay hakkında tam bilginiz yok. Olmayan bilginizle de yorum yapmasaydınız keşke. Bu karakter yoksunu, yayım öncesi tüm uyarılara rağmen kendi cep telefonu üzerinden canlı görüşmeyi yapmak istemiş, kanalın cihazı kullanmak istememiş. Ancak yayım esnasında kendi telefonunda sorun yaşayınca el kol göz hareketleri ile sürekli sorun var, ilgilenin demiş. Görevi olmamasına rağmen kameraman gelip yardımcı olmaya çalışmış o adamın ısrarı üzerine, o esnada da kameramana bu karaktersiz tokat atmış. Şimdi sobateyi yayıma başından bu yana sizce kim yapmış oluyor? Adam şizofreni hastası..
kimsin lan sen? o kanalda mı çalışıyorsun? ne ayaksın? adama vurmuş milyonların önünde rezil etmiş daha ne savunuyorsun o mahkukatı??
kardeş ne olursa olsun bu şekilde vandanlik yapmak doğru değil bir insanın etrafına kendisine saygısı yoksa kimseye saygısı olmaz bu çok büyük bir terbiyesizlik dikkat dağıtma dersen maşallah kimsenin o tokat esnasında dikkat dağılma olmadı belediye başkanı hiç birdey olmamış gibi devam etti konuşmasına lütfen konuşurken yazarken bir düşünün o vandali haklı girmeyiniz.
ya bi saçmalama ya
peki ya fatma şahine ne demeli yayını kesip kalkması lazımken şiddetin hertürlüsüne warım dedi kalkmamakla çok ayıp etti
Hepsini insan hakları savunusu oldunuz çıktınız.
bi yuru git be işine sabote yapiyormuş Alin bunu desin burdan Adam sesde sorun var diyor ne kadarda laf soyletmiyon sen çok tokatlandin galiba
Hadi canım sende
Peki onun yaptığı şiddetlerden haberin var mı?
@fatih617 inşallah bir gün o insan hakları sanada lazım olur yine senin gibi savunanda olacak
çalışan insanları ne olarak görüyorlar Ceyda kendilerini ne derece tepede görüyorlar yazikkkkkkkkk
Ali kardeşim çalısanlari hayvan gibi görüyorlar bu çok kötü bir durum bu adam için derhal soruşturma başlatılması lazim

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