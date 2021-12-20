Son dakika haberi: Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameraman Ahmet Demir ilk kez konuştu! 'Birden bire...'

Son dakika: Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın kameralar önünde bir başka gazeteci Ahmet Demir'e tokat atması gündemi sarstı. Gazeteci Sarıkaya'nın tokat attığı muhabir Ahmet Demir, yaptığı ilk açıklamada "Çok zoruma gitti bir şey yapamamak ve karşındaki insanın bir şey yapmaması, dava açacağım" dedi. Sarıkaya, bir açıklama yaparak özür dilese de yaşanan olaya tepkiler çığ gibi büyüyor. Özellikle basın camiasından Sarıkaya için peş peşe çok sert açıklamalar geldi. Diplomasi Muhabirleri Derneği, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ve Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Sarıkaya’yı “gazeteci” olarak tanımadıklarını belirttikleri bir yazılı basın açıklaması yaptı.

"GAZETECİ OLARAK TANIMIYORUZ"

Dernek gruplarından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: Muharrem Sarıkaya’nın bir basın emekçisi meslektaşımıza yaptığı vicdana, ahlaka ve insan onuruna sığmayan hareketini şiddetle kınıyoruz. Muharrem Sarıkaya’yı bugün itibari ile meslektaşımız ve ‘gazeteci’ olarak tanımıyoruz.

"ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNÜ REDDEDİYORUZ"

Kameraların önünde insan hakları ve emek savunuculuğu yaparken kamera arkasında kameraman tokatlaması herkes gibi bizlerin de yüreğini sızlattı. Şiddetin her türlüsünü şiddetle reddediyor, şiddete uğrayan meslektaşımıza geçmiş olsun diliyoruz. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz.

"VANDALLIK"

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) de "Muharrem Sarıkaya'nın, yayın sırasında ses kontrolü yapan emekçiye tokat atması, skandaldır, vandallıktır, emek düşmanlığıdır. Muharrem Sarıkaya’ya derhal gazetecilik mesleğinden el çektirilmeli, bir daha asla görev verilmemelidir” denildi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu da; "Muharrem Sarıkaya’nın canlı yayında yaşanan ses problemini çözmeye çalışan İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmasını her türlü şiddete karşı çıkan Ekonomi Gazetecileri Derneği olarak kınıyoruz. Saldırıya uğrayan İhlas Haber Ajansı Gaziantep muhabiri Ahmet Demir’in yanında olduğumuzu, basına yönelik her türlü saldırıya tepki koyacağımızı belirtiyoruz." şeklinde mesaj yayınladı.

AHMET DEMİR'DEN İLK AÇIKLAMA

Öte yandan konuyla ilgili Cumhuriyet'e konuşan İHA Muhabiri Ahmet Demir, yayın sırasında yaşananları anlattı. Demir şunları söyledi:

"Ben kameramanlık görevi yapıyordum. Muharrem Bey, kendi kanallarıyla irtibat kurabilmesi için kendi telefonunu kullanmak istedi. Kendi telefonumuzu vermek istedik ama kendisi ısrarla kabul etmedi. Kendi telefonu çekmeyince yayın esnafında sürekli hareket yaptı. Görevim olmasa da durumla ilgilenip telefonumu verdim ve sonrasında bana bu hamleyi yaptı. Çok zoruma gitti bir şey yapamamak ve karşındaki insanın bir şey yapmaması."

Sarıkaya'nın özür dilediğini ifade eden Demir, "Benden özür dilemeye çalıştı. Müdürüm ısrarla kabul etmemi istedi ve ben de yaşına hürmeten kabul ettim ancak avukatımla görüştüm. Rencide olduğum için hukuki süreci başlatacağım. Salı günü dava açacağım" diye devam etti.

Olayın sosyal medyaya yansımasının ardından bir paylaşım yapan Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ise "Habertürk TV canlı yayını esnasında Muharrem Sarıkaya'nın tepkisi kendisinin de dediği gibi çok yanlıştı. Zaten hemen sonrasında aramızda konuştuk ve ben de düşüncelerimi söyledim. Muharrem Sarıkaya kendi mesajında da yazdığı gibi sonrasında Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi" ifadelerini kullandı.



