Son dakika: Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın tokadı sosyal medyada büyük tepki çekti! Sarıkaya'dan ilk açıklama...

Son dakika haberi: Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın "Gün Başlıyor" adlı programda İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir olduğu söylenen kişiye yayın sırasında tokat attığı ortaya çıktı.

Twitter hesabından bir video paylaşan gazeteci Talat Atilla, 17 Aralık'ta Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu Habertürk yayınında yaşananları aktardı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Paylaşılan videoda Sarıkaya'nın yayın konuğu Şahin ile konuştuğu bu sırada yanına gelen bir kişinin kulaklık ile ses bağlantısını kontrol ettiği görüldü. O anlarda Sarıkaya'nın bir anda sinirlenip yanındaki kişiye tokat attığı kameraya yansıdı. Görüntülerin paylaşılmasının ardından sosyal medyada birçok kullanıcı Sarıkaya'nın hareketine tepki gösterdi.

SARIKAYA'DAN AÇIKLAMA

Muharrem Sarıkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Mürdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum…" ifadelerini kullandı.

"SON DERECE NAHOŞ BİR DURUM YAŞANDI"

Şahin konuyla ilgili olarak ayrıca bir yazılı açıklamada da bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Habertürk TV’de konuk olduğum bir canlı yayında maalesef son derece nahoş bir durum yaşandı. Yayının başından itibaren yaşanan teknik aksaklıklar Muharrem Sarıkaya’nın çalışan tekniker arkadaşa asla kabul edilemez bir müdahalesiyle devam etti.

"ÜZÜNTÜSÜNÜ YÜREĞİMDE HİSSEDİYORUM"

Kargaşanın daha da büyümemesi için büyük bir gayretle yayına devam etmeye çalıştım. İlk kez böyle bir olayla karşılaştım ve üzüntümü şu an da tarif etmeme imkan yok. Ahmet Demir kardeşimizin mağduriyetini ve üzüntüsünü o andan beri yüreğimde hissediyorum. Zaten hemen sonrasında Muharrem Sarıkaya ile konuyu konuştuk. O da Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi.

"TEPKİ VERMEMİŞ OLMAM TEPKİ DUYMADIĞIM ANLAMINA GELMİYOR"

Şunu belirtmek isterim ki, olay anında tepki verememiş olmam tepki duymadığım anlamına gelmiyor. Ancak canlı yayın ortamını bozmak, orada o yayın için emek veren tüm çalışanlara karşı bir saygısızlık olacağından yayına devam etmek için büyük çaba gösterdim. Çaba gösterdim diyorum, çünkü daha önce hiç şahit olmadığım böyle bir durumda tek düşüncem yayının sürmesini sağlamaktı.

Dilerim bugün karşı karşıya kaldığımız bu nahoş olay, bundan sonrasında tüm emekçilerin sosyal ortamlarının ve çalışma koşullarının iyileşmesi konusunda bir farkındalık oluşmasına vesile olur. Tüm kamuoyuna ve özellikle de basın emekçilerine en derin üzüntülerimi ifade etmek isterim"

PEŞ PEŞE TEPKİLER

Sarıkaya'nın, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'le yaptığı röportaj sırasında, bir meslektaşına tokat attığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, Diplomasi Muhabirleri Derneği, Ekonomi Haberleri Derneği, Parlamento Muhabirleri Derneği ve Türkiye Haber Kameramanları Derneği ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Muharrem Sarıkaya'nın bir basın emekçisi meslektaşımıza yaptığı vicdana, ahlaka ve insan onuruna sığmayan hareketini şiddetle kınıyor, Muharrem Sarıkaya'yı bugün itibarıyla meslektaşımız ve 'gazeteci' olarak tanımıyoruz. Kameraların önünde insan hakları ve emek savunuculuğu yaparken kamera arkasında kameraman tokatlaması herkes gibi bizlerin de yüreğini sızlattı. Şiddetin her türlüsünü şiddetle reddediyor, şiddete uğrayan meslektaşımıza geçmiş olsun diliyoruz. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz."

İletişim Platformu Derneği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sunucusundan şoförüne, medyada çalışan herkes değerlidir. Kamera arkasının görünmeyen kahramanlarının hakkı ayrıca önemlidir. Muharrem Sarıkaya'nın emekçi kardeşimize tavrı tek kelimeyle hadsizliktir. Platform olarak bu ve benzeri tavırları kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Medya İşçileri Sendikası da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin hareketini en sert biçimde kınıyoruz. Meslektaşımız yalnız değildir. Şiddete sessiz kalmayacağız!" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın sosyal medya paylaşımında ise "Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin hareketini en sert biçimde kınıyoruz. Sarıkaya'nın meslektaşımızdan özür dilemesini bekliyoruz." denildi.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından Muharrem Sarıkaya’nın İHA muhabirine tokatlı saldırısına ilişkin basın açıklaması yapıldı.

UMED’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada olay kınanarak, “Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’nın, yayın sırasında ses kontrolü yapan emekçiye tokat atması, skandaldır, vandallıktır, emek düşmanlığıdır. Muharrem Sarıkaya’ya derhal gazetecilik mesleğinden el çektirilmeli, bir daha asla görev verilmemelidir.” denildi.



