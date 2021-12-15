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Son Dakika Haberi: Samsun'daki ilkokulda taciz iddiası! "Tayt giyin de gelin" diyen öğretmen gözaltında

15.12.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Samsun'daki ilkokuldaki taviz iddiası gündem yarattı. İlkadım ilçesinde bulunan Kazım Orbay İlkokulu’nda görevli bir öğretmen öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Veliler okul önünde toplanarak duruma tepki gösterirken, Samsun Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Son Dakika Haberi: Samsun'daki ilkokulda taciz iddiası! "Tayt giyin de gelin" diyen öğretmen gözaltında

Son Dakika: Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir ilkokulda öğrencilerin taciz edildiği iddiası olay oldu. Kazım Orbay İlkokulu’nda görevli 3. sınıf öğretmeni Y.Ö. ’öğrencileri taciz ettiği’ iddiasıyla dün akşam gözaltına alındı. Gözaltı haberi ve taciz iddaları kısa sürede gündem yaratırken, çok sayıda veli, okul önünde toplandı. Yaşananlara tepki gösteren veliler, okul yönetiminden bir açıklama bekledi. Zaman geçtikçe okul çevresindeki velilerin sayısı arttı. Tepki ise giderek büyüdü.

OKULA POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Okul müdürü bir ara velilerin yanına gelerek onları yatıştırmaya çalıştı. Açıklama yetkisi olmadığını, konunun adli makamlara olduğunu söyleyen müdüre, veliler tepki gösterdi. Daha sonra polis ekipleri okula sevk edildi. Okulun güvenlik kamera görüntülerine el konuldu.

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"4 ÇOCUĞU TACİZ ETMİŞ" İDDİASI

Tacize uğrayan çocuklardan birinin ailesi de okul önüne geldi. Baba K.P., “Tacize uğrayan çocuklardan biri de benimki. Şu anda emniyete gideceğim. Bu olayın üstünün kapatılmaması, sorumlunun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Buradaki çocukların hepsi senin, benim diye bir kaide yok. Kimse kimsenin çocuğuna dokunamaz, temas da edemez. Şikayetçi olan aileler var. Akşamdan beri ben de çocuğumu yokluyorum. Aynı olay benim de çocuğumla alakalı var. Emniyete gideceğim, şikayette bulunacağım. Ben dün akşam 3-4 tane aileyle görüştüm. 3 tane çocuk, benimkiyle birlikte 4 tane. Eğer bu konudan utanmazsa aileler, ‘isim cisim çıkmasın’ diye utanmazlarsa, daha gerisi de gelebilir. Belki de daha fazla” dedi.
Anne K.P. ise, “Akşam kızıma sordum. ‘Sana da böyle bir şey oldu mu?’ diye. ‘Evet, anne bana bugün yaptı’ dedi. Ben zaten bir iki hafta önce de şüphelenmiştim. ‘Tayt giy’ demişti. Hissetmiştim ama bu kadarını beklemiyordum” diye konuştu.

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"TAYT GİYİN DE GELİN OKULA"

Velilerden biri, “Çocuğa ’tayt giyin de gelin okula’ diyormuş. ’Formalarınızla gelmeyin’ diyormuş. Neden? Bedenlerini daha iyi okşayabilmek için. Yazıklar olsun. Biz çocuklarımızı kime emanet ediyormuşuz” ifadelerini kullandı.
Velilerden Rıfat Ekiz, "Buradaki konu taciz diye duyduk. 3. sınıfa giden bir çocuğa yapılacak bir şey mi bu. Böyle bir kansızlık var mı? Hangi anne-baba kabul eder bunu. Gece gözaltına alınmış” açıklamasında bulundu.

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İLKADIM İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

Velilerin 2 saatlik bekleyişinin ardından İlkadım İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Zafer Yüksel de okula geldi. Şahsın gözaltına alındığını, mağdurların bazılarına da ulaşıldığını belirten Yüksel, velilere hitaben, “Böyle bir suç var ise şu anda şahıs gözaltında. Yani emniyette. Sizler benim gibi bir velisiniz. Sizden istirhamın, biz de bu okullarda büyüdük. Bizi çok değerli hocalarımız yetiştirdi. Hepsine minnetle saygılarımı sunarım. Ama arkadaşlar, toplumun içinde bazı çürüklerin çıkma ihtimali var maalesef. En sevdiğimiz çocuklarımıza da bu çürük elmalar zarar verebilir. Biz çocukların bazılarına ulaştık ve onları emniyete yönlendirdik. En sevdiğimiz varlıklarımıza, canlarımıza karşı bir suç işlenmişse bu saklanmamalı. Biz devlet olarak gereğini yapacağız" dedi.

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Müdür Yüksel daha sonra okul yönetimiyle de görüşerek velilerin çocuklarını okuldan erken alma talebini iletti. Yüksel, velilere 5 dakika sonra teneffüs verileceğini, çocuklarını alabileceklerini söyledi. Çocukların tedirgin olmaması için veliler ve polis okul çevresinden geriye çekildi.

SAMSUN VALİLİĞİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Samsun Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"15 Aralık 2021 Çarşamba günü basın yayın organlarında ’Samsun’da Öğretmenden Öğrencilere Taciz İddiası’ başlıkla çıkan haberlerde bahsi geçen öğretmenle ilgili adli ve idari soruşturma açılmış ve öğretmen açığa alınmış olup konu Valiliğimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir."

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Samsun taciz
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