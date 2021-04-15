HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: HDP'nin kapatılma davasında yeni gelişme

Son Dakika: HDP'nin kapatılma davasında yeni gelişme

15.04.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi Yargıtay Başsavcılığına iade etti.

Son Dakika: HDP'nin kapatılma davasında yeni gelişme

Anayasa Mahkemesi (AYM), eksiklik tespit ettiği Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle hazırlanan iddianameyi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti.

Alınan bilgiye göre, AYM Genel Kurulunca 31 Mart'ta eksiklik tespit edildiği gerekçesiyle iade edilmesine karar verilen iddianame, bugün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

İddianameyle birlikte, iadeye ilişkin kararın gerekçesi de başsavcılığa iletildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesinin belirlediği eksikleri tamamladıktan sonra iddianameyi tekrar Yüksek Mahkemeye gönderebilecek.

İddianamenin Yüksek Mahkeme'ye ulaşmasının ardından yeniden raportör görevlendirilecek ve AYM Genel Kurulu belirlenecek bir günde ilk incelemeyi yapacak. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nepal'den geldi Avustralya kabusu oldu! 700 bin dolar harcadığı ev dehşete düşürdüNepal'den geldi Avustralya kabusu oldu! 700 bin dolar harcadığı ev dehşete düşürdü
Sahte hocanın ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan yargılandığı davada karar açıklandıSahte hocanın ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan yargılandığı davada karar açıklandı
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
Yargıtay HDP Halkların Demokratik Partisi

En Çok Okunan Haberler

Yeni tedbirleri açıkladı: AVM'ler kuaförler...

Yeni tedbirleri açıkladı: AVM'ler kuaförler...

81 ilde bugün başlıyor!

81 ilde bugün başlıyor!

Herkesin başına gelebilir! Eline yüzüne sürdü, hastanelik oldu

Herkesin başına gelebilir! Eline yüzüne sürdü, hastanelik oldu

Yıllar sonra ortaya çıktı! 'Bıktım! Ben inançlı biriyim'

Yıllar sonra ortaya çıktı! 'Bıktım! Ben inançlı biriyim'

Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıkladı!

Vahşet! Eşini öldürdükten sonra az ceza almak için...

Vahşet! Eşini öldürdükten sonra az ceza almak için...

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İllere göre haftalık vaka sayıları!

İllere göre haftalık vaka sayıları!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Sevindiren gelişme: Van Gölü kazandı

Sevindiren gelişme: Van Gölü kazandı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz'dan dikkat çeken açıklama

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz'dan dikkat çeken açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.