Son dakika: "Herkesi ekran başına bekliyoruz" diyerek duyurulmuştu! Erdoğan'ın merakla beklenen konuşması başladı

Heyecanla bizi dinleyen milletimizle bazı gerçekleri paylaşacağım. Meclis'in seçim takviminin başlamasıyla çalışmalarına ara vereceğini düşündüğümüzde geriye 5-6 aylık bir yasama süresi kalıyor. Cumhur İttifak'ındaki ortağımız MHP ile birlikte komisyonlarda ve Genel Kurul'da sıkı bir mesaiyle gündemimizdeki tüm düzenlemeleri yasalaştıracağımıza inanıyorum.