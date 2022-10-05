Son dakika: "Herkesi ekran başına bekliyoruz" diyerek duyurulmuştu! Erdoğan'ın merakla beklenen konuşması başladı

Son dakika haberi: Ömer Çelik'in "Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır" sözleriyle dikkat çektiği konuşma beklenirken Erdoğan'ın konuşmasının içeriği merak konusu olmuştu. Erdoğan'ın konuşmasına saatler kala CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı başörtüsüyle ilgili yasa teklifinin yetersiz 'sivil bir anayasa' hazırlanması önerebileceği yönünde kulis bilgileri sızmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında kürsüye çıkarak konuşmasına başladı.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Ekim ayıyla birlikte 2023'e doğru 'şehir buluşmaları' başlığı altında milletimizle yeni bir buluşma programı başlattık. Türkiye'nin bugününü hazırlayan parti sıfatıyla geleceğini inşa edecek birikime, enerjiye ve azme sahip olduğumuzu her kesimden insanımıza göstermekte kararlıyız.
Heyecanla bizi dinleyen milletimizle bazı gerçekleri paylaşacağım. Meclis'in seçim takviminin başlamasıyla çalışmalarına ara vereceğini düşündüğümüzde geriye 5-6 aylık bir yasama süresi kalıyor. Cumhur İttifak'ındaki ortağımız MHP ile birlikte komisyonlarda ve Genel Kurul'da sıkı bir mesaiyle gündemimizdeki tüm düzenlemeleri yasalaştıracağımıza inanıyorum.
Seçimlerin mottosu, "Türkiye yüzyılı."
Birilerine bakıyorsunuz, toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Kendi meselelerini bile çözemiyorlar.