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Son dakika: "Herkesi ekran başına bekliyoruz" diyerek duyurulmuştu! Erdoğan'ın merakla beklenen konuşması başladı

05.10.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışı üzerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü konuşmasını işaret ederek "Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz" demişti. Erdoğan AK Parti'nin TBMM grup toplantısındaki konuşmasına başladı.

Son dakika: "Herkesi ekran başına bekliyoruz" diyerek duyurulmuştu! Erdoğan'ın merakla beklenen konuşması başladı

Son dakika haberi: Ömer Çelik'in "Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır" sözleriyle dikkat çektiği konuşma beklenirken Erdoğan'ın konuşmasının içeriği merak konusu olmuştu. Erdoğan'ın konuşmasına saatler kala CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı başörtüsüyle ilgili yasa teklifinin yetersiz 'sivil bir anayasa' hazırlanması önerebileceği yönünde kulis bilgileri sızmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında kürsüye çıkarak konuşmasına başladı.

"KENDİLERİNE AİT OLMAYAN İŞLERİ SAHİPLENİYORLAR"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

  • Ekim ayıyla birlikte 2023'e doğru 'şehir buluşmaları' başlığı altında milletimizle yeni bir buluşma programı başlattık. Türkiye'nin bugününü hazırlayan parti sıfatıyla geleceğini inşa edecek birikime, enerjiye ve azme sahip olduğumuzu her kesimden insanımıza göstermekte kararlıyız.

  • Birileri ikiyüzlü tavırlar sergileyebilir ama bizim milletimize ne aldatanlardan ne aldananlardan olmama sözümüz var. Bunun için ne söylüyorsak yerine getirme, dolayısıyla ağzımızdan çıkan her şeyi ölçüp biçerek ifade etme mecburiyetimiz bulunuyor. Muhalefetin seçim öncesi söyledikleriyle seçim sonrası yaptıkları arasındaki devasa uçurumu belediyelerde gördük. Ne dedilerse tam tersini yaptılar. Buna rağmen de hala kendilerine ait olmayan işleri sahiplenerek ortada pişkince gezebiliyorlar. Bu, milletimizin geçmişte çok gördüğü bir oyun.

Başlıksız-5

  • Tüm bu fotoğraf içinde milletimizin önüne yeni bir vizyonla, yeni bir programla, yeni projelerle çıkabilen böyle bir niyete gayrete, beceriye sahip tek partiyiz, tek ittifakız. Seçim süreci ilerledikçe programlarımızı daha ayrıntılı şekilde paylaşacağız.

"HEYECANLA BİZİ DİNLEYEN MİLLETİMİZLE BAZI GERÇEKLERİ PAYLAŞACAĞIM"

  • Heyecanla bizi dinleyen milletimizle bazı gerçekleri paylaşacağım. Meclis'in seçim takviminin başlamasıyla çalışmalarına ara vereceğini düşündüğümüzde geriye 5-6 aylık bir yasama süresi kalıyor. Cumhur İttifak'ındaki ortağımız MHP ile birlikte komisyonlarda ve Genel Kurul'da sıkı bir mesaiyle gündemimizdeki tüm düzenlemeleri yasalaştıracağımıza inanıyorum.

  • Seçimlerin mottosu, "Türkiye yüzyılı."

  • Birilerine bakıyorsunuz, toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Kendi meselelerini bile çözemiyorlar.

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