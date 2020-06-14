HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: İçişleri Bakanlığı, Bingöl depreminin bilançosunu açıkladı

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, Bingöl depreminin bilançosunu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2020 20:49 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan depremde Yedisu ilçesi Elmalı köyünde 5, Dinarbey köyünde 2 vatandaşın yaralandığını bildirdi.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, Bingöl depreminin bilançosunu açıkladı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından 2'si 4 üzeri büyüklükte olmak üzere 22 artçı deprem meydana geldi.

2 GÜVENLİK KORUCUSU YARALANDI

Yedisu ilçesinde Elmalı köyünde 5, Dinarbey köyünde 2 vatandaş yaralandı. Yeşilgöl köyünde 2 ev hasar gördü. Karlıova ilçesi Kaynarpınar Jandarma karakoluna ait gözlem kulesindeki hasar sırasında 2 güvenlik korucusu yaralandı. Kaynarpınar köyünde çatı göçmesi sonucu yaralanan 1 çocuk ambulansla hastaneye sevk edildi.

ERZURUM'UN ÇAT İLÇESİNDE BAZI BİNALARDA HASAR MEYDANA GELDİ

Erzurum'un Çat ilçesinde deprem nedeniyle bazı binalarda hasar meydana geldi. Hınıs ve Varto'da herhangi bir hasar olmadığı bilgisi alındı. Bingöl İl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda AFAD, UMKE, 112 Acil, İtfaiye, Jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgeye toplam 26 araç ile 109 personel gönderildi.

Genelkurmay Başkanlığına ait 2 hava aracı teyakkuz haline geçirildi. Muş, Adıyaman ve Şanlıurfa illeri tarandı ve herhangi bir olumsuz durumun olmadığı bildirildi.

Bölgeye 500 adet 16,5 metrekare ve 50 adet 28,5 metrekare olmak üzere 550 çadır gönderildi. Türk Kızılay Elazığ, Erzurum, Erzincan ve Muş Bölge Müdürlüklerinden ekipler olay bölgesine sevk edildi.

Erzurum istikametinden Çat-Yedisu arasında ulaşımın sağlanamaması nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğünden ekip talebinde bulunuldu. Alınan son bilgilere göre, hasar 3 köyde (Dinarbey, Elmalı, Kaynarpınar) yoğunlaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Başak Demirtaş'la ilgili çirkin paylaşıma sert tepkiBaşak Demirtaş'la ilgili çirkin paylaşıma sert tepki
Bingöl'de evi çöken kadın o anı anlattıBingöl'de evi çöken kadın o anı anlattı
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Bingöl'de 5.8 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 5.8 büyüklüğünde deprem

Adalet Bakanı Gül'den 'Başak Demirtaş' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'Başak Demirtaş' açıklaması

Yeni sevgili canlı yayında yorum yazdı! Şeyma'ya gönderme mi?

Yeni sevgili canlı yayında yorum yazdı! Şeyma'ya gönderme mi?

Üzerine titriyor! 54 bin TL'yi peşin verdi!

Üzerine titriyor! 54 bin TL'yi peşin verdi!

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

Bir şehir diken üstünde! Uyarılar peş peşe geldi

Bir şehir diken üstünde! Uyarılar peş peşe geldi

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

Diğer Haberler
Bingöl'de evi çöken kadın o anı anlattı

Bingöl'de evi çöken kadın o anı anlattı

Son dakika: Ordu'nun Altınordu ilçesinde otel inşaatında göçük!

Otel inşaatında göçük! Yaralılar var

14 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu paylaştı

Bakan Koca 'Hedeften uzaklaşıyoruz' diyerek uyardı

Normalleşmenin ardından Konya'dan korkutan haber

Normalleşmenin ardından bir ilden daha korkutan haber

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu: Bir karakolumuzda çökme hadisesi var

Canlı yayında duyurdu: Bir karakolumuzda çökme hadisesi var

Son dakika: Fuat Oktay, Süleyman Soylu ve Murat Kurum, Bingöl'e gidecek

Depremin ardından Bingöl'e gidiyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.