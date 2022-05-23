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  4. Son Dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mehmet Halil Doğal etkisiz hale getirildi

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mehmet Halil Doğal etkisiz hale getirildi

23.05.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka- 5 Operasyonu kapsamında, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlarda gri kategoride yer alan 'Fırat' kod adlı Mehmet Halil Doğal olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mehmet Halil Doğal etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan 'Fırat' kod adlı Mehmet Halil Doğal etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, "Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde devam eden Eren Abluka- 5 Operasyonu kapsamında, bugün sabah saatlerinde Bestler Dereler bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan örgütün mayıncısı olarak faaliyet gösteren 'Fırat' kod adlı Mehmet Halil Doğal olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.

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(DHA)

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İçişleri Bakanlığı
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