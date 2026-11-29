İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) verilerine göre, grip benzeri belirtilerle acil servislere başvuranların sayısı mevsim normallerinin üzerine çıktı.

Geçen hafta her 100 bin kişiden 9'u grip nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bir önceki hafta bu sayı 5 olarak kaydedilmişti. Böylece hastaneye yatış oranlarında bir haftada yaklaşık yüzde 80 artış yaşandı.

Bu oran, yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında son 10 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. Grip nedeniyle hastanelerde tedavi görenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre de yaklaşık iki katına çıktı.

Artan yoğunluk nedeniyle bazı hastanelerde hastaların koridorlarda tedavi edilmek zorunda kaldığı bildirildi. Hastanelerin servis ve yoğun bakım ünitelerine yapılan yatışlardaki artışın önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.

NHS'DEN 'EN KÖTÜ DÖNEM HENÜZ GELMEDİ' UYARISI

NHS İngiltere Başkanı Sir Jim Mackey, grip vakalarındaki artışın önümüzdeki 5 ila 10 gün içinde daha da hızlanabileceğini belirtti. Mackey, kış şartlarının etkisini artırmasıyla hastanelerin zorlu bir dönemle karşı karşıya kalacağını ifade etti.

Yetkililer, hastanelerde enfeksiyonun yayılmasını önlemek amacıyla sağlık çalışanları ve ziyaretçilerden maske takmalarının istenebileceğini belirtti.

İngiltere'de bazı hastane yönetimleri de artan kış yoğunluğu nedeniyle kritik durum ilan etti. Acil servislerin hasta yükü altında kalabileceği uyarısı yapıldı.

ÜÇ FARKLI GRİP TÜRÜ DOLAŞIMDA

İngiltere'de şu anda iki farklı influenza A alt türü olan H1N1 ve H3N2 ile influenza B virüsünün dolaşımda olduğu bildirildi. Mevcut grip aşısı bu üç türe karşı koruma sağlayacak şekilde hazırlandı.

Yetkililer, H1N1 türünde sezon boyunca beklenenden fazla mutasyon görüldüğünü ancak mevcut aşıların etkili olmaya devam etmesinin beklendiğini açıkladı.

Grip aşısının vücutta en yüksek bağışıklık yanıtını oluşturması ise yaklaşık iki haftayı bulabiliyor. Sağlık yetkilileri, özellikle astım, diyabet ve akciğer hastalığı gibi rahatsızlıkları bulunan kişilerin aşılarını geciktirmemesi gerektiğini vurguladı.