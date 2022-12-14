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  4. Son dakika:  İlaç fiyatlarına yeni düzenleme! Sağlık Bakanı Koca'dan ilk açıklama

Son dakika:  İlaç fiyatlarına yeni düzenleme! Sağlık Bakanı Koca'dan ilk açıklama

14.12.2022 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak 1 avro değeri yüzde 36,77 oranında artırıldı. Fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 37,10 lira, diğer ürünlerde ise 19,39 lira oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kararın ardından açıklama yaparak, "İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile atıldı. Şubat ayında yapılması gereken fiyat güncellemesi erkene çekildi" dedi.

Son dakika:  İlaç fiyatlarına yeni düzenleme! Sağlık Bakanı Koca'dan ilk açıklama

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde, ilaç temininde yaşanan sıkıntılara çözüm bulunacağını söylemiş ve "Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde çözümün ilk adımlarını hep birlikte görmüş olacağız" ifadelerini kullanmıştı. Koca'nın açıklamasının ardından Resmi Gazete'de beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına ilişkin yeni bir karar yayımlandı.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 avro değeri yüzde 36,77 oranında arttırıldı.

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Ayrıca fiyat korumalı ürünlerde barem değerleri Avro değerinde yapılan değişiklik oranlarında güncellenerek fiyat korumalı ürünlerde 37,10 Türk Lirası ve diğer ürünlerde 19,39 oldu. Yeni barem değerleri ise kararın yayımı tarihinden bir gün sonra geçerli olur.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ise Bakan Koca sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Koca, "İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile atıldı. Şubat ayında yapılması gereken fiyat güncellemesi erkene çekildi. Diğer adımlar da yolda. Çözeceğiz kimse endişe etmesin." dedi.


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