Bakan Koca'dan ilaçlara erişimde yaşanan zorlukla ilgili açıklama: Çabamız var! 1-2 gün içinde göreceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eczanelerde bazı ilaçlara erişimde yaşanan sıkıntıya ilişkin, Çözüm için bir çabamız var. Önümüzdeki 1-2 gün içinde, çözümün ilk adımlarını hep birlikte görmüş olacağız" dedi.

"BUGÜN YARIN GÖRMÜŞ OLACAĞIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM’de 'nöbetçi bakan' uygulaması kapsamında milletvekilleriyle bir araya gelirken, basın mensuplarına açıklama yaptı. Koca, ilaca erişim sıkıntısına ilişkin soru üzerine, ilaç konusunun önemli bir gündemleri olduğunu vurgulayarak, "Çözüm için bir çabamız var. Önümüzdeki 1-2 gün içinde, çözümün ilk adımlarını hep birlikte görmüş olacağız" dedi. Koca, şubatta yapılacak fiyatlandırmanın öne çekilip çekilmeyeceği sorusuna "Ben bir cümle söyledim, o cümlede gizli. Bugün yarın görmüş olacağız" cevabını verdi.

85 YAŞ ÜZERİNE UZAKTAN SAĞLIK HİZMETİ NASIL OLACAK?

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı’nın, 85 yaş üzerinde vatandaşlar için başlatılan projeyle ilgili soru üzerine, "Projemiz önemli. Yaş alan çınarlarımıza hastaneye daha az gelmelerini sağlayarak, sağlık hizmeti vermek istiyoruz. Bununla ilgili bir hekim arkadaşımızın, yanında bir hemşire arkadaşımızın, tekniker ve tıbbi sekreterin olduğu bir birim oluşturularak, 250 kişiye bir birimin oluşturulduğu ve ağırlıklı hastanelerimizde bu birimlerin oluşacağı ve uzaktan sağlık hizmeti içinde hekimle yaşlı çınarlarımızın iletişimde olduğu; rapor ve benzeri bir takım uygulamalarda hastaneye gelmeden çözümün getirildiği, yeri geldiğinde kan alma dahil olmak üzere evden bu hizmetin verilebileceği, hastane ortamına gelinmesi gerekiyorsa koordine etme anlamında bu birim sorumlu olacak. Hastaneye gelme durumunda hastanedeki organizasyonu da koordine edip, planlayan bir hizmet şekli olacak" dedi.

Koca, proje için yeni bir istihdama ihtiyaç olup olmadığı sorusu üzerine, "Hekim arkadaşlarımızla ilgili ilave bir istihdam olabilir. Ama sağlık çalışanları boyutuyla zaten 85 bin alım içinde bu hizmet için ihtiyaç olan sağlık çalışanları da alınmış oluyor" ifadelerini kullandı.

'SORUŞTURMA TİTİZLİKLE DEVAM EDİYOR'

Koca, Tekirdağ'da sahte doktor iddiasıyla ilgili müfettiş incelemesine ilişkin, "Muhtemelen yarın açıklamış olacağız, yarın ilan etmiş olacağız" dedi.

Bakan Koca, 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı olayında kemik yaşı incelemesiyle ilgili soruşturmada gelişme olup olmadığı sorusu üzerine de, "Bu konuyla ilgili konu anlatılan gibiyse neyi konuşacağız? Ve biz haber alır almaz soruşturmayı başlattık. Soruşturma titizlikle devam ediyor. Neticelenince bunu da açıklamış olacağız" diye konuştu.

