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Son dakika: Mehmet Ceyhan, Omicron'daki asıl tehlikeyi işaret etti! "Yeni varyantın doğmasına neden olabilir..."

13.12.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Türkiye, Omicron'un belirtilerini ve nasıl bulaştığını merak ederken konunun uzmanlarından biri olan Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, konuyla ilgili Mynet'e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'de 6 kişide görülen koronavirüs mutasyonu Omicron nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanır mı? İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Mehmet Ceyhan, Omicron'daki asıl tehlikeyi işaret etti! "Yeni varyantın doğmasına neden olabilir..."

Güney Afrika'da ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan koronavirüsün yeni mutasyonu Omicron, Türkiye'de de görüldü. İstanbul'da 1, İzmir'de 5 vaka görülürken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakalarla ilgili olarak "Bu 6 kişi Covid-19’u hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaneye yatırılmalarına ihtiyaç olmamıştır. Vatandaşlarımız kaygılanmamalı, tedbirlere uymalı, eksik aşılarını tamamlamalıdır" açıklamasını yapmıştı.

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Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye'ye de sıçrayan Omicron varyantı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Omciron varyantının diğer varyantlardan ayıran bir belirtisinin olmadığını ifade eden Prof. Dr. Ceyhan, virüsün hızlı yayılmasının önüne geçilmezse yeni bir varyantın ortaya çıkabileceği bunun da kötü seyirli bir virüs doğurabileceği uyarısında bulundu.

Varyantlarla ilgili tek olarak BioNTech'in çalışmasının olduğunu belirten Prof. Dr. Ceyhan, "Görünen o ki bir miktar aşıların etkisinden kaçabiliyor. Kesin sonuçları, Pfizer'ın değerlendirmesi bu hafta içinde yayınlanabilir, orada göreceğiz" açıklamasını yaptı.

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın açıklamasından satır başları:

"YENİ VARYANTIN DOĞMASINA YOL AÇABİLİR"

Omicron konusunda vatandaşların yapabileceği pek bir şey yok. Endişelenmek işe yaramaz. Esas olarak devletin alması gereken tedbirler var. Böyle bir varyantın yayılması istenmeyen bir şey. 'Omicron, koronavirüsün evcilleşmiş hali, hastalık yapmıyor' gibi düşünceler yanlış. Böyle düşünen de yok dünyada zaten. Bu bir olasılık. Bazı pandemilerde virüs mutasyona uğrayıp daha az tehlikeli ve daha az hasta yapar duruma geçebilir. 1918-1919 İspanyol Gribi'nde 8 ay sonra virüs mutasyona uğrayıp daha az hastalık yapar hale gelmiş. 3 yıl daha toplumda hafif hastalık yapar halde görülmüş ve daha sonra kaybolmuştur. Koronavirüste böyle mi olacak? Bunun garantisi yok. Virüsün hızlı yayılması neticede yeni bir varyantın doğmasına neden olabilir. Bu da bundan daha kötü seyirli bir virüs olabilir.

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SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANIR MI?

Bu yüzden hem devlet gerekli önlemleri almalı hem de vatandaş alınan önlemlere uymalı. Şu anda bütün ülkeler Omicron varyantının yayılmasını önlemek için yeniden başlıca kısıtlamalara gidiyor. Bizimde öyle yapmamız lazım. Kısıtlama derken; sokağa çıkma kısıtlaması veya iş yerlerinin kapatılması gibi bunlardan bahsetmiyorum. Bu kısıtlamalar çok etkili olmuyor. sokağa çıkma kısıtlamasını 3 hafta tüm ülkede tam uygulayamadığınız sürece çok etkili olmuyor. Bu virüsün en çok bulaştığı en çok yerler kalabalık iş ortamları. Orada 8 saat geçiriyorsunuz. Daha sonra toplu taşıma araçları, ev ortamları ve kalabalık kapalı ortamlarda yapılan yemekler toplantılar. Bunlara önlem alınmalı.

"FARKLI BİR BELİRTİSİ YOK"

Omicron varyantının diğer varyantlardan farklı bir belirtisi yok. Dışarıdaki insanları bırakın hastayı kişiyi bana bile getirseniz onun bana getirseniz ben de anlamam. Bırakın Omciron hastasını, bir grip veya nezle hastasını test yapmadan ben de anlayamam.

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"KESİN SONUÇLAR BU HAFTA İÇİNDE YAYINLANABİLİR"

Varyantla ilgili tek bir aşıyla ilgili çalışmalar var. İnaktif aşıların şu an çalışmaları yok. Sinovac ve Türkovac'ın bu varyanta karşı duyarlılığı nasıldır bilmiyoruz. İlk 4 ülkeden veriler yayınlandı, BioNTech'in çalışması henüz yayınlanmadı devam ediyor. Görünen o ki bir miktar aşıların etkisinden kaçabiliyor. Kesin sonuçları, Pfizer'ın değerlendirmesi bu hafta içinde yayınlanabilir, orada göreceğiz.

Maske, sosyal mesafe, temizlik kurallarına dikkat edilmeli. Bunlara dikkat edilirse hem gripten de hem de koronavirüsten de korunulur.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Güney Afrika Cumhuriyeti Fahrettin Koca Mehmet Ceyhan
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