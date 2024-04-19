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Son dakika! İsrail'den İran'a misilleme saldırısı! Sirenler çalıyor, patlamalar yaşanıyor, uçuşlar askıya alındı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
19.04.2024 06:22
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Tüm dünya gözünü Orta Doğu'ya çevirdi! İsrail geçtiğimiz günlerdeki İran saldırısının misillemesini Cuma sabahının erken saatlerinde başlattı. İsrail'de sirenler çalarken İran'da tüm uçuşlar iptal edildi. İran'da özellikle hava kuvvetlerinin bulunduğu İsfahan'dan patlama sesleri yükseldi. İşte detaylar...

Son dakika! İsrail'den İran'a misilleme saldırısı! Sirenler çalıyor, patlamalar yaşanıyor, uçuşlar askıya alındı

İsrail füzeleri sabahın erken saatlerinde İran'ı vurdu. Amerikan medyası, ABD'li yetkililere dayandırarak geçtiği haberlerde, İsrail'in İran topraklarına yönelik bir saldırı düzenlediğini bildirdi.

TEK TEK DUYURDULAR

İlk olarak Amerikan ABC News kanalının ABD'li bir yetkiliye dayandırarak verdiği İsrail'in İran'a yönelik saldırı haberi, daha sonra CBS News ve CNN tarafından da takipçilerine aktarıldı.

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Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberlere göre İsrail, yerel saatle cuma sabahı erken saatlerde İran'a yönelik bir karşı saldırı düzenledi.

SURİYE VE IRAK DETAYI

ABC News, İsrail'in aynı zamanda Suriye ve Irak'ta da bazı bölgeleri vurduğu yönündeki iddiaların doğrulanmadığını kaydetti.

İSRAİL SALDIRIYI HABER VERMİŞ

CNN'e konuşan ABD'li yetkili, İsrail'in saldırıdan önce, "İran'a yönelik sınırlı bir karşı saldırı düzenleyeceğini" perşembe günü haber verdiğini ve ABD'nin bu saldırıyı "desteklemediğini" kaydetti.

Ayrıca yetkili, söz konusu saldırıda vurulan bölgenin nükleer bir tesis olmadığını da sözlerine ekledi.

İRAN'DA UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

IRNA, İsfahan'daki patlamaların ardından Tahran, İsfahan ve Şiraz ile ülkenin batı, kuzeybatı ve güneybatı bölgelerindeki tüm uçuşların askıya alındığını bildirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon, söz konusu saldırıyı henüz doğrulamadı.

NELER YAŞANIYOR?

İran basını, İran Hava Kuvvetleri Üssüne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu.

Devlet televizyonunun haberinde, "Haber kaynakları, İsfahan eyaletinde nispeten şiddetli patlama sesi duyulduğunu bildiriyor. Bu sesin kaynağının ne olduğu henüz açıklanmadı." ifadelerine yer verilmişti.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı da yerel kaynaklara dayandırarak, İsfahan'ın kuzeydoğusundaki Kehcavaristan şehrinde bir patlamanın duyulduğunu bildirmişti.

Bu seslerin nedeninin henüz bilinmediğini belirten Fars, Kehcavaristan şehrinin, İsfahan Havalimanı'nın ve Ordu Hava Kuvvetleri'nin 8'inci Üssü'nün yakınında yer aldığını aktarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail saldırı
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