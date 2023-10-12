HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. SON DAKİKA | İsrail Suriye'yi hedef aldı! Şam ve Halep Havalimanı'nı vurdu

SON DAKİKA | İsrail Suriye'yi hedef aldı! Şam ve Halep Havalimanı'nı vurdu

12.10.2023 14:34 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İsrail'den Suriye'ye yönelik saldırı düzenlendi. Suriye Devlet Televizyonu, İsrail'in Şam ve Halep Havalimanı'nı vurduğunu duyurdu.

SON DAKİKA | İsrail Suriye'yi hedef aldı! Şam ve Halep Havalimanı'nı vurdu

Son dakika: İsrail bu kez Suriye'yi hedef aldı. Suriye Devlet Televizyonu, İsrail'in Şam ve Halep Havalimanı'nı vurduğunu duyurdu.

GFHFDH

SURİYE'DEN İSRAİL'E ÇOK SAYIDA TOP ATILMIŞTI

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, "Suriye'den İsrail'e yönelik çok sayıda top atıldığı tespit edildi." denilmişti.

Açıklamada, top mermilerinin bir kısmının İsrail topraklarına ulaştığı ve açık alanlara düştüğü kaydedildi.

İsrail güçlerinin de Suriye topraklarından atışların yapıldığı kaynaklara topçu bombardımanı ve havan ateşiyle karşılık verdiği belirtilmişti.

İlginizi Çekebilir

İsrail bir ailenin evini yok etti! Acı kareler: Enkazdan çıkarıldı

İsrail bir ailenin evini yok etti! Acı kareler: Enkazdan çıkarıldı

 Hamas'ın baskını sonrası tüm dünya merak ediyordu! İsrail ordusu açıkladı

Hamas'ın baskını sonrası tüm dünya merak ediyordu! İsrail ordusu açıkladı

 Bakan Yerlikaya 'Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alındılar' dedi, '120 bin kişi' detayı dikkat çekti

Bakan Yerlikaya 'Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alındılar' dedi, '120 bin kişi' detayı dikkat çekti

 İncirlik iddiaları gündem olmuştu! MSB'den ABD uçağı açıklaması

İncirlik iddiaları gündem olmuştu! MSB'den ABD uçağı açıklaması

Ayrıntılar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TBMM Genel Kurulu'nda İsrail-Filistin özel oturumu!TBMM Genel Kurulu'nda İsrail-Filistin özel oturumu!
Van'da korkutan deprem Van'da korkutan deprem
Sosyal medyadaki o iddiayla ilgili gerçek ortaya çıktıSosyal medyadaki o iddiayla ilgili gerçek ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
suriye Şam İsrail son dakika halep

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4,7 ve 9 yaşlarındaki çocuklara kaynak makinesiyle işkence yaptılar

4,7 ve 9 yaşlarındaki çocuklara kaynak makinesiyle işkence yaptılar

Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Sosyal medya meydan okumasına katıldı! Hayatını kaybetti

Sosyal medya meydan okumasına katıldı! Hayatını kaybetti

Tıp dünyasını şaşkına çeviren vaka! 6 yaşındaki kızın beyninin yarısı kapatıldı

Tıp dünyasını şaşkına çeviren vaka! 6 yaşındaki kızın beyninin yarısı kapatıldı

Philips, Crocs, Karaca, Puma ve dahası! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Karaca, Puma ve dahası! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.