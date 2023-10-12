SON DAKİKA | İsrail Suriye'yi hedef aldı! Şam ve Halep Havalimanı'nı vurdu

Son dakika: İsrail bu kez Suriye'yi hedef aldı. Suriye Devlet Televizyonu, İsrail'in Şam ve Halep Havalimanı'nı vurduğunu duyurdu.

SURİYE'DEN İSRAİL'E ÇOK SAYIDA TOP ATILMIŞTI

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, "Suriye'den İsrail'e yönelik çok sayıda top atıldığı tespit edildi." denilmişti.

Açıklamada, top mermilerinin bir kısmının İsrail topraklarına ulaştığı ve açık alanlara düştüğü kaydedildi.

İsrail güçlerinin de Suriye topraklarından atışların yapıldığı kaynaklara topçu bombardımanı ve havan ateşiyle karşılık verdiği belirtilmişti.

Ayrıntılar geliyor...

