Hamas'ın kanlı baskını sonrası tüm dünya bunu merak ediyordu! İsrail ordusu ilk kez açıkladı: "Saldırıdan bir önceki gece bazı istihbarat işaretleri vardı ama..."

Hamas'ın İsrail'e cumartesi günü düzenlediği kanlı saldırıların ardından İsrailli istihbarat birimleri dünyanın gündemine oturdu. Demir Kubbe ile sınır güvenliği konusunda ciddi önlemleri olan ve istihbarat örgütü MOSSAD'la övünen İsrail'in böylesine büyük bir saldırı karşısında düştüğü durum herkesi şaşkına çevirdi.

MISIR: "İSRAİL'İ SALDIRIDAN 3 GÜN ÖNCE UYARDIK"

Söz konusu saldırıya ilişkin pek çok iddia dünya basınında geniş yer bulurken, Mısırlı bir yetkili Gazze'de büyük bir şey planlandığına yönelik İsrail'in uyarıldığını öne sürdü.

Amerikan Kongre Üyesi Michael McCaul ise Kongre'de Orta Doğu ile ilgili bir istihbarat toplantısından sonra gazetecilere yaptığı açıklamada "Mısır'ın üç gün önce İsraillileri böyle bir olayın olabileceği konusunda uyardığını biliyoruz." diye konuştu.

NETANYAHU YALANLADI

İsrail Başbakanı Benyamin Netenyahu ise istihbarat birimlerinin saldırı öncesi uyarıldığına ilişkin haberleri yalanladı.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA: "BİR ÖNCEKİ GECE BAZI İSTİHBARAT İŞARETLERİ VARDI AMA..."

Filistinli grupların Gazze'den 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda güvenlik zafiyet olduğu yönündeki eleştirileri değerlendiren İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'den açıklama geldi.

Güvenlik zafiyet olduğu yönündeki eleştirileri değerlendiren İsrail Ordu Sözcüsü Hagari, "Bu olayla ilgili somut bir istihbarat uyarısı yoktu. Böyle bir olayı kavrayamadık. Bir önceki gece bazı istihbarat işaretleri vardı ama böylesi bir hamlenin değil. Her şeyi derinlemesine araştıracağız." diye konuştu.



