HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: İstanbul'da emekli polis dehşeti! Kadına ateş edip aynı silahla intihar etti

Son dakika: İstanbul'da emekli polis dehşeti! Kadına ateş edip aynı silahla intihar etti

17.05.2022 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul Beylikdüzü'nde emekli polis, sokak ortasında tartıştığı kadını vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Hastaneye kaldırılan kadının ağır yaralı olduğu bilgisi verildi.

Son dakika: İstanbul'da emekli polis dehşeti! Kadına ateş edip aynı silahla intihar etti

Son dakika: Olay, saat 19.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Sanayi Sitesi'nde yaşandı. Emekli polis olduğu öğrenilen bir kişi, sokak ortasında tartıştığı kadını tabanca ile vurdu. Daha sonra da aynı tabanca ile kendisine ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, ağır şekilde yaralanan kadını, hastaneye kaldırdı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan emekli polis ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

“ERKEKLİĞİMDEN UTANDIM"

Olayın görgü tanığı Mehmet Yılmaz, yaşananlar gözyaşları ile anlatarak, "Biz şirketteydik. Ne olduğunu duymadık. Kadınlara yapılan bu hareketleri istemiyoruz. Erkekliğimden utandım. Böyle bir şey olamaz. Kadını vurmak ne demek" dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Salda'nın son hali olay olmuştu! "Bataklığa dönüştü" iddialarına yanıtSalda'nın son hali olay olmuştu! "Bataklığa dönüştü" iddialarına yanıt
Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya: 'Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar'Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya: 'Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar'
Eşi ve kardeşine kurşun yağdırdı, dehşet anları ortaya çıktıEşi ve kardeşine kurşun yağdırdı, dehşet anları ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
İntihar polis İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sezonda 100 bin lira kazanıyorlar!

Sezonda 100 bin lira kazanıyorlar!

Galatasaray'da 13 ayrılık geliyor! Bir isim Fenerbahçe'ye gidiyor...

Galatasaray'da 13 ayrılık geliyor! Bir isim Fenerbahçe'ye gidiyor...

Yolda karşılaştığı kardeşlere kurşun yağdırdı

Yolda karşılaştığı kardeşlere kurşun yağdırdı

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında dünyadan peş peşe Türkiye mesajları! 'Eminiz'

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında dünyadan peş peşe Türkiye mesajları! 'Eminiz'

Çok sert çıkış! "Nokta" dedi, net mesaj verdi: "Tanımıyoruz"

Çok sert çıkış! "Nokta" dedi, net mesaj verdi: "Tanımıyoruz"

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı önerdi: Doğal mucize

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı önerdi: Doğal mucize

Adını duyan şaşırıyor, şeklini gören afallıyor!

Adını duyan şaşırıyor, şeklini gören afallıyor!

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Ülkede panik hakim! Ölüm sayılarına bir yenisi daha eklendi

Ülkede panik hakim! Ölüm sayılarına bir yenisi daha eklendi

Öldüğünü sandı! Öyle bir şeyi yuttu ki doktorlar bile inanamadı

Öldüğünü sandı! Öyle bir şeyi yuttu ki doktorlar bile inanamadı

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.