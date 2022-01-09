Son dakika! İstanbul'da hareket halindeki tren alev topuna döndü

Son dakika haberine göre yangın, saat 18.50'de Halkalı Tren İstasyonu'nda, atıl durumdaki Çerkezköy hattındaki yük treninde çıktı. Hareket halindeki trenin lokomotif kısmından bir anda alevler yükseldi.

ALEVLERİ FARK EDEN MAKİNİST KENDİNİ DIŞARI ATTI

Makinist alevleri fark edince treni durdurup, kendini dışarı attı. Alevlerin sıçradığı hattın elektrik telleri koptu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Çevredekilerin çabasıyla söndürülen yangında itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

YANGIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Trendeki yangın çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trenden yükselen alevlerin elektrik tellerine sıçradığı görülüyor. (DHA)



