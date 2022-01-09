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  4. Son dakika! İstanbul'da hareket halindeki tren alev topuna döndü

Son dakika! İstanbul'da hareket halindeki tren alev topuna döndü

09.01.2022 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Halkalı Tren İstasyonu'nda yük treninde yangın çıktı. Lokomotif kısmında çıkan yangın nedeniyle rayların elektrik telleri de koptu. Trenin makinisti kendisini dışarıya atarken yangın çevredekiler tarafından söndürüldü.

Son dakika! İstanbul'da hareket halindeki tren alev topuna döndü

Son dakika haberine göre yangın, saat 18.50'de Halkalı Tren İstasyonu'nda, atıl durumdaki Çerkezköy hattındaki yük treninde çıktı. Hareket halindeki trenin lokomotif kısmından bir anda alevler yükseldi.

ALEVLERİ FARK EDEN MAKİNİST KENDİNİ DIŞARI ATTI

Makinist alevleri fark edince treni durdurup, kendini dışarı attı. Alevlerin sıçradığı hattın elektrik telleri koptu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Çevredekilerin çabasıyla söndürülen yangında itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

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YANGIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Trendeki yangın çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trenden yükselen alevlerin elektrik tellerine sıçradığı görülüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul
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