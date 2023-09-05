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  4. SON DAKİKA | İstanbul'da kuvvetli yağış! Hayat felç oldu: Başakşehir Millet Kütüphanesi'nde mahsur kaldılar

SON DAKİKA | İstanbul'da kuvvetli yağış! Hayat felç oldu: Başakşehir Millet Kütüphanesi'nde mahsur kaldılar

05.09.2023 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İstanbul'da kuvvetli yağış hayatı felç etti. Özellikle yağmur İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkili olurken Başakşehir'de metroyu su bastı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Başakşehir Millet Kütüphanesi'nde insanların sel nedeniyle sıkıştığı görüldü.

Kentin kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Arnavutköy'de birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi. Yağış nedeniyle Arnavutköy ve Başakşehir bölgesindeki yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.

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KÜTÜPHANEDE SIKIŞTILAR

Başakşehir Millet Kütüphanesi'nde yağış nedeniyle içeridekilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

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İstanbul Havalimanı yolunda da yağış nedeniyle su birikintileri oluşurken, araçlar zorlukla hareket ediyor.

İstanbul'da kuvvetli sağanak vurdu! Cadde ve metroyu su bastı, arabalar yollarda sürüklendi İstanbul'da kuvvetli sağanak vurdu! Cadde ve metroyu su bastı, arabalar yollarda sürüklendi

Kaynak: AA

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yağmur İstanbul Başakşehir

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