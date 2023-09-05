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İstanbul Arnavutköy ve Başakşehir'de kuvvetli yağış etkili oluyor! Vali Gül ve İBB Başkanı İmamoğlu'ndan açıklama

05.09.2023 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un kuzey kesimlerinde sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Arnavutköy ve Başakşehir'de ani bastıran şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Başakşehir'de metro da sular altında kaldı. Ekrem İmamoğlu, "Arnavutköy’de metrekareye düşen yağış 70kg’ı geçti" dedi. Sel baskını uyarısı yapan Vali Davut Gül, "motor kurye vb. ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmamasını önemle rica ederim" dedi.

İstanbul Arnavutköy ve Başakşehir'de kuvvetli yağış etkili oluyor! Vali Gül ve İBB Başkanı İmamoğlu'ndan açıklama

İstanbul'u kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

İlçede birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Arnavutköy'e kentin diğer ilçelerinden de itfaiye araçları gönderildi.

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Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde kurulan semt pazarı da sular altında kaldı. Yağış nedeniyle Arnavutköy'e giden birçok noktada araçlar yollarda kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde bekliyor.
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VALİ GÜL'DEN SEL UYARISI

İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından uyarı yaptı. Vali Gül "Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul’umuzun farklı semtlerinde kuvvetli yağış yağmaktadır. Sel baskınlarına karşı duyarlı olunması, motor kurye vb. ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmamasını önemle rica ederim." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Arnavutköy’de metrekareye düşen yağışın 70 kilogramı geçtiğini duyurdu. İmamoğlu "Şu an özellikle Karadeniz’e kıyısı olan ilçelerimizde yoğun yağış görülmekte. Arnavutköy’de metrekareye düşen yağış 70kg’ı geçti. Yağış bölgesinin su havzalarının bulunduğu alanda yoğunlaşması İstanbul için iyi haber. Yine de vatandaşlarımızı tedbirli olmaları yönünde uyarırız." ifadelerini kullandı.

VALİLİK VE METEOROLOJİ UYARDI

İstanbul Valiliği, bu akşam ile gece saatlerinde kentin kuzey kesiminde ve yerel olarak beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağının tahmin edildiğini duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzey kesimi ve yerel olarak beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarı yaptı. (AA-DHA)


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