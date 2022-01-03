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Son Dakika: İstanbul Havalimanı'nda hareketli anlar! Uyuşturucu kuryesi bayılınca yakalandı

03.01.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Venezuela'dan Türkiye'ye gelen C.M.U.G İstanbul Havalimanı'nda aniden rahatsızlanarak bayıldı. Yapılan kontrollerde şüphelinin midesi ve bağırsaklarında 12 adet kapsül şeklinde sarılı kokain tespit edildi. Ameliyat edilen C.M.U.G tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte son dakika haberinin detayları!

Son Dakika: İstanbul Havalimanı'nda hareketli anlar! Uyuşturucu kuryesi bayılınca yakalandı

Son dakika haberine göre Venezuela uyruklu C.M.U.G., 18 Aralık 2021 tarihinde ülkenin başkenti Caracas'tan İstanbul Havalimanı'na geldi. Uçaktan indikten sonra pasaport kontrol noktasına doğru ilerleyen C.M.U.G., bayıldı. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

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Yapılan ilk muayenenin ardından C.M.U.G., tedavisi için havalimanı emniyet şube müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde hastaneye kaldırıldı. C.M.U.G'un hastanede yapılan tomografi kontrolünde mide ve bağırsaklarında 12 adet kapsül kokain tespit edilmesini üzerine, ameliyata alındı.

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C.M.U.G., tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan mahkemeye sevk edilen kurye tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DHA

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