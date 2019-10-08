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Son dakika: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 6 okulun boşaltılacağını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 15:21 | Son Güncelleme

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Silivri merkezli 5.8 şiddetindeki depremin ardından Bağcılar İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yaptıkları inceleme sonucunda 5 ilçede 6 okulun daha boşaltılmasına karar verdi.

Son dakika: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 6 okulun boşaltılacağını açıkladı

İstanbul'daki 5.8'lik deprem sonrasında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü yeni bir karar aldı. Boşaltılacak okul sayısını 10 olarak açıklayan ajanslar daha sonra 6 olarak güncelledi. Okulların deprem sonrası detaylı inceleme ve tetkikler yapılması nedeniyle tahliye edileceği belirtildi.

BAĞCILAR İLÇE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DE TAŞINACAK

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi’ne taşınacakken, Bağcılar, Bayrampaşa, Güngören, Küçükçekmece'de bazı okulların daha taşınacağını bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen Silivri merkezli 5.8 şiddetindeki deprem sonrasında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; ekli listede isimleri belirtilen okul binalarının daha detaylı incelenmesi ve ileri tetkikler yapılması gerekli görülmüştür. Bu kapsamdaki okullarımızın 09.10.2019 tarihinden itibaren listede karşılarında gösterilen okullarda eğitim öğretime devam etmelerine karar verilmiştir."

İŞTE TAŞINACAK OKULLAR

Gaziosmanpaşa İlkokulu öğrencileri Prevne Ortaokulu’nda, Gaziosmanpaşa İlkokulu anasınıfları Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi’nde, Saraybosna Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Şehit Büyükelçi İsmail Erez Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, Haznedar Abdi İpekçi İlk Okulu (A ve B blok) öğrencileri, Fuat Sezgin Orta Okulu’nda, Gültepe İlkokulu öğrencileri, Mustafa Pars İlkokulu’nda, Gültepe İlkokulu ana sınıfı Belediye Anaokulu’nda, Göktürk İlk Okulu kapalı spor salonuda dahil olarak Atatürk Ortaokulun’da, Ortaköy Sezgin Öztaş İlkokulu öğrencileri, Ortaköy Sezgin Öztaş ortaokulunda eğitim görecek.

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Kaynak: İHA

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
onca yıldır bakmazsan olacağı nu değil mi anca yediler imamoğlu helal olsun çalışıyorsun
böyle başlık mi olur ya deprem oldu der gibi.
Bakanım bu okulların yapı tarihi nedir,?
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