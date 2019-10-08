Son dakika: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 6 okulun boşaltılacağını açıkladı

İstanbul'daki 5.8'lik deprem sonrasında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü yeni bir karar aldı. Boşaltılacak okul sayısını 10 olarak açıklayan ajanslar daha sonra 6 olarak güncelledi. Okulların deprem sonrası detaylı inceleme ve tetkikler yapılması nedeniyle tahliye edileceği belirtildi.

BAĞCILAR İLÇE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DE TAŞINACAK



İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi’ne taşınacakken, Bağcılar, Bayrampaşa, Güngören, Küçükçekmece'de bazı okulların daha taşınacağını bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen Silivri merkezli 5.8 şiddetindeki deprem sonrasında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; ekli listede isimleri belirtilen okul binalarının daha detaylı incelenmesi ve ileri tetkikler yapılması gerekli görülmüştür. Bu kapsamdaki okullarımızın 09.10.2019 tarihinden itibaren listede karşılarında gösterilen okullarda eğitim öğretime devam etmelerine karar verilmiştir."