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  4. Son Dakika! İstanbul merkezli 8 ilde Thodex operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Son Dakika! İstanbul merkezli 8 ilde Thodex operasyonu: Çok sayıda gözaltı

23.04.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Thodex Kripto Para Borsası şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı.

Son Dakika! İstanbul merkezli 8 ilde Thodex operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bu sabah operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 8 ilde 78 kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonda şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun devam ettiği belirtilirken İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada şirketin Kadıköy'deki merkezinde yapılan aramalarda da birçok dijital materyal ve dokümana el konulduğu kaydedildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kripto para Thodex Faruk Fatih Özer

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