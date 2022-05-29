Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul’un fethinin 569. yılı kutlamalarında önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı’ndaki İstanbul’un fethinin 569. yılı kutlamaları ve Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'nde konuşuyor. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şekilde:

Aldığım resmi rakamlarla şu anda 560 bin kişi karşımda bulunuyor. Sizler 2023'e giden bu yolda hazır olduğunuzu gösterdiniz. Cumhur İttifakı olarak bir aradayız. Fethin 600. yıl dönümüne adadığımız 2053 vizyonumuza bir adım da yaklaştık.

Fetih mübarek olsun. Fethin 569. yılı mübarek olsun. Fatih'ten Allah razı olsun. Fatih'in izinleri takip eden torunlarından Allah razı olsun.

