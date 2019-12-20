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Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'Ruam' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 12:55 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Adalar'da 81 atın Ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmesine ile ilgili olarak "Adalar ilçemizdeki atlarda tespit edilen Ruam hastalığı sonrası İl Mahalli Çevre Kurulumuzu "Olağanüstü Toplantı"ya çağırdım. Toplantıda önemli kararlar aldık. Adalar'daki atların ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu." diye konuştu.

Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'Ruam' açıklaması

Adalar'da 81 atın Ruam hastalığından itlaf edilmesine ilişkin bir açıklama da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi.

Vali Yerlikaya açıklamasında şunları ifade etti:

Adalar ilçemizdeki atlarda tespit edilen Ruam hastalığı sonrası İl Mahalli Çevre Kurulumuzu "Olağanüstü Toplantı"ya çağırdım.Toplantıda önemli kararlar aldık.

Adalardaki hiçbir hayvanın, kötü koşullarda yaşamasını ve itlaf edilmesini artık kesinlikle istemiyoruz.

"FAYONLARA AT KOŞULMASI 3 AY SÜREYLE DURDURULDU"

Adalar'daki atların ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu.

81 ATIN SAHİPLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

İzinsiz yapıldığı belirlenen ahırların yıkılmasına, Adalar'a ivedi olarak karantina ahırı kazandırılmasına ve itlaf edilen 81 atın sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ruam Adalar

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