Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'Ruam' açıklaması

Adalar'da 81 atın Ruam hastalığından itlaf edilmesine ilişkin bir açıklama da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi.
Vali Yerlikaya açıklamasında şunları ifade etti:
Adalar ilçemizdeki atlarda tespit edilen Ruam hastalığı sonrası İl Mahalli Çevre Kurulumuzu "Olağanüstü Toplantı"ya çağırdım.Toplantıda önemli kararlar aldık.
Adalardaki hiçbir hayvanın, kötü koşullarda yaşamasını ve itlaf edilmesini artık kesinlikle istemiyoruz.
"FAYONLARA AT KOŞULMASI 3 AY SÜREYLE DURDURULDU"
Adalar'daki atların ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu.
81 ATIN SAHİPLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
İzinsiz yapıldığı belirlenen ahırların yıkılmasına, Adalar'a ivedi olarak karantina ahırı kazandırılmasına ve itlaf edilen 81 atın sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.
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