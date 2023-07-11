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  4. Son dakika | İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık sonrası merak ediliyordu! Rusya'dan flaş Türkiye mesajı: Ortak çıkarlara vurgu yaptılar

Son dakika | İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık sonrası merak ediliyordu! Rusya'dan flaş Türkiye mesajı: Ortak çıkarlara vurgu yaptılar

11.07.2023 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği için yeşil ışık yakması tüm dünyanın gündemini hareketlendirdi. İttifak karşısında yer alan Rusya'nın Türkiye'nin kararıyla ilgili alacağı tavır merak ediliyordu. Kremlin'den sıcak gelişmeyle ilgili flaş açıklama geldi. Açıklamada 'ortak çıkarlar' vurgusu dikkat çekti.

Son dakika | İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık sonrası merak ediliyordu! Rusya'dan flaş Türkiye mesajı: Ortak çıkarlara vurgu yaptılar

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir araya geldi. Görüşmeden İsveç'in NATO üyeliği için onay çıktı. Rusya, Türkiye'nin kararını değerlendirdi.

KREMLİN'DEN TÜRKİYE MESAJI!

Kremlin'den yapılan açıklamada "İsveç'in NATO üyeliği hakkında Türkiye'nin NATO'ya karşı yükümlülükleri var, bunların farkındayız" dendi.

"İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Açıklamada ayrıca "Türkiye ile görüş ayrılıklarımız olmasına karşılıklı ortak çıkarlarımız da mevcut. Rusya, Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istiyor" ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Rusya

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