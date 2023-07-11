Son dakika | İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık sonrası merak ediliyordu! Rusya'dan flaş Türkiye mesajı: Ortak çıkarlara vurgu yaptılar

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir araya geldi. Görüşmeden İsveç'in NATO üyeliği için onay çıktı. Rusya, Türkiye'nin kararını değerlendirdi.
Kremlin'den yapılan açıklamada "İsveç'in NATO üyeliği hakkında Türkiye'nin NATO'ya karşı yükümlülükleri var, bunların farkındayız" dendi.
Açıklamada ayrıca "Türkiye ile görüş ayrılıklarımız olmasına karşılıklı ortak çıkarlarımız da mevcut. Rusya, Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istiyor" ifadeleri kullanıldı.