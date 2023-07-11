Erdoğan hakkında çarpıcı ifadeler: 'İsveç' kararı dünya basınının manşetlerinde! 'Son dakika' olarak duyuruldu, 'Rusya' yorumu dikkat çekti

Türkiye, İsveç'in 32. üye olarak NATO'ya katılımına 'olur' verdi. İsveç'in katılımı için TBMM'de oylama yapılacak. NATO Zirvesi bugün başlıyor, dünya basınında ise dün akşam saatlerinde Erdoğan'ın kararı konuşulmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşındaki arabulucu rolüne dikkat çekilirken "zirvenin kahramanı" yorumu geldi. İsveç'in Türkiye'nin AB'ye üyeliği için desteği de vurgulandı.

ABD BASININDA 'RUSYA' GÖNDERMESİ!

Bloomberg gelişmeyi "Türkiye ittifakı güçlendirmek için İsveç'in katılımını onayladı" başlığıyla duyurdu.

Wall Street Journal'da kararın “Rusya’ya karşı oluşturulmaya çalışılan blokun tamamlanması açısından önemli olduğunun" altı çizildi.

New York Times ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karardan önce yaptığı 'AB' çağrısı hatırlatıldı.

İSVEÇ'İN 200 YILLIK POLİTİKASI SON BULACAK

İsveç devlet televizyonu SVT'de Türkiye'nin onayıyla beraber NATO'ya üye olması durumunda İsveç'in 200 yıllık tarafsızlık politikasının son bulacağına değinildi.

'SÜRPRİZ KARAR' VURGUSU

Alman Bild gazetesinin "Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılmasının önünü açtı" başlığıyla verdiği haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararının 'sürpriz' olarak nitelendi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde yer alan haber "Akşam saatlerinde bir sürpriz" başlığıyla paylaşıldı.

"ZİRVENİN MUTLAK KAHRAMANI"

İngiliz Sky News televizyonunda gelişme 'son dakika' olarak aktarıldı. The Times, "Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğine itirazını geri çekti" başlığıyla haberi okuyucularıyla buluşturdu.

The Guardian da haberini "Türkiye İsveç'in NATO başvurusunu desteklemeyi kabul etti" başlığıyla paylaştı.

ABC gazetesinde yer alan değerlendirmede "Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolüne NATO Zirvesi'nde İsveç'in 32. üye olmasına 'evet' diyerek yeni bir başlangıç eklediği ve zirvenin mutlak kahramanı olduğu" şeklindeki yorum paylaşıldı.

"TARİHİ ADIM" SÖZLERİ MANŞETTE

Yunan basınında Erdoğan kararı "yeşil ışık" sözleriyle yankılanırken Yunan Devlet Televizyonu ERT gelişmeyi Stoltenberg'in kararı duyururken kullandığı "tarihi adım" ifadesiyle duyurdu.

"STOCKHOLM'DEN TÜRKİYE'YE DESTEK"

İtalyan ANSA ajansının geçtiği haberde "Erdoğan onay verdi. Stockholm, Türkiye'nin AB üyeliğini destekleyecek" ifadelerine yer verildi.

İsveç hakkındaki karar ayrıca İspanya ve Balkan basınında da ses getirdi.