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Türkiye'nin kararı sonrası yeni bir boyut kazandı! NATO Liderler Zirvesi başladı

11.07.2023 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO liderleri Litvanya'nın Vilnius kentinde bir araya geldi, zirve başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı katıldığı zirvenin gündeminde İsveç'in NATO üyeliği, Ukrayna-Rusya savaşı ve NATO'nun yeni askeri planları gibi başlıklar yer alıyor.

Türkiye'nin kararı sonrası yeni bir boyut kazandı! NATO Liderler Zirvesi başladı

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasıyla NATO Liderler Zirvesi yeni bir boyut kazandı. Zirve Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta bugün başladı.

2 GÜN SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı iki gün sürecek zirveye İsveç, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Japonya liderleri de iştirak edecek. Zirve’de İsveç’in NATO üyeliği, ittifakın yeni askeri planları ile Ukrayna-Rusya savaşındaki son durumun masaya yatırılacak.

TÜRKİYE'DEN İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİNE YEŞİL IŞIK

Zirve için dün Vilnius’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine yeşil ışık yaktığını duyurdu. İsveç’in NATO’ya katılım protokolünün en kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne götürülecek olmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Stoltenberg "Bu, terörle mücadelemize, Türkiye’nin güvenliğine bir katkıdır" şeklinde konuştu. Geçtiğimiz yıl düzenlenen Madrid Zirvesi’nin ardından İsveç’in yasalarında değişiklik yaptığını, Türkiye’ye silah ambargosunu kaldırdığını ifade eden Jens Stoltenerg, İsveç’in işbirliğinin üyelik sürecinin tamamlanmasından sonra da devam edeceğini, NATO’ya ilk kez terörle mücadele konusunda özel koordinatör atanacağını duyurdu.

AA-20230710-31642019-31642016-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_NATO_GENEL_SEKRETERI_STOLTENBERG_VE_ISVEC_BASBAKANI_KRISTERSSONLA_GORUSTU

BAKANLAR TOPLANTI YAPACAK

NATO Zirvesi’nin ilk gününde düzenlenen forumun ardından, İsveç’in de katılımıyla zirvenin birinci oturumu gerçekleştirilecek. Estonya, Letonya ve Litvanya arasında hava sahası konusunda işbirliği deklarasyonu imzalanacak, Dışişleri Bakanları ve Savunma bakanları toplantıları yapılacak.

(İHA)

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Erdoğan hakkında çarpıcı ifadeler! Dünya Türkiye'nin kararını konuşuyorErdoğan hakkında çarpıcı ifadeler! Dünya Türkiye'nin kararını konuşuyor
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