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Son Dakika: İYİ Parti'den 'Lütfü Türkkan' kararı! Yeni Grup Başkanvekili seçilecek (Lütfü Türkkan kimdir?)

07.11.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İYİ Parti, Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın yerine yeni Grup Başkanvekili seçmek üzere yarın toplanıyor.

Son Dakika: İYİ Parti'den 'Lütfü Türkkan' kararı! Yeni Grup Başkanvekili seçilecek (Lütfü Türkkan kimdir?)

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'deki vatandaşa müdahalesi ve hakareti nedeniyle tepki görmüştü. Olay sonrası Türkkan, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda "Milletimizden özür diliyorum" ifadesini kullanmıştı.

İSTİFASINI SUNDU

Habertürk'ün haberine göre İYİ Parti grubu, Türkkan'ın yerine yeni Grup Başkanvekili seçmek üzere yarın toplanıyor. Toplantının saat 14.00'te başlaması beklenirken Türkkan'ın görevine devam etmesinin uygun olmayacağını, bunun partiye yük getireceğini belirterek dün istifasını sunduğu belirtildi.

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LÜTFÜ TÜRKKAN KİMDİR?

Lütfü Türkkan, 5 Şubat 1959'da İstanbul'da doğdu. Türkkan, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu ve Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nde önlisans mezunu oldu. Daha sonra Makedonya Kiril Metodij Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nü bitirdi. Lütfü Türkkan son olarak, Doce Golcev Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nde yüksek lisans öğrenimi gördü.

Ticari yaşamına 1986 senesinde Kristal Cam firması ile başladı. 1992-1997 seneleri arasında Türkkan Uluslararası Nakliyat Firmasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürdü. 1997 senesinde Bitkisel Ham Yağ üretmek üzere, Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde TÜGMAD Türkkan Gıda Mad. San. ve Tic. A.Ş'yi kurdu.

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Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyeliği ile Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Komite Üyeliği, Bursaspor As Başkanlığı, Vardar Spor ve Karagümrükspor Başkanlığı yaptı. Rumeli Türkleri Kültür Dayanışma Derneği ve Rumeli Eğitim Vakfı'nda Başkanlık görevinde bulundu.

2011-2015 yıllarında MHP'den Kocaeli milletvekili olarak görev yaptı. Bu dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyesi oldu. MHP'de parti içi muhaliflerin yanında yer almış, ardından İYİ Parti'nin kurucularından oldu ve Genel İdare Kurulu'na seçildi. 5 Nisan 2018 tarihinde İYİ Parti Basın Yayın ve Medya'dan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atandı. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde Kocaeli milletvekili seçildi. 27. dönemde Grup Başkanvekilliği'ne seçildi.


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İYİ Parti
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