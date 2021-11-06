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İYİ Partili Türkkan'dan özür videosu

06.11.2021 02:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Bingöl’de esnafı ziyaret sırasında İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın bir şehit ağabeyine küfür ve hakaret etmesi büyük tepki çekmişti. Yaşanan olay sonrası Türkkan, Twitter hesabından "Milletimize arzımdır" mesajıyla bir özür videosu paylaştı.

İYİ Partili Türkkan'dan özür videosu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Bingöl ziyaretinde, şehit yakını olduğunu söyleyen bir kişiye küfür ve hakaret etmişti. Yaşanan olay sonrası çok sayıda tepki gelirken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu saygısızlığı yapan kişi şehit ailesinden, tüm şehit ailelerinden ve milletimizden derhal özür dilemelidir." ifadelerini kullanmıştı. Lütfü Türkkan, Twitter hesabından "Milletimize arzımdır" mesajıyla paylaştığı videoda özür diledi.

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Türkkan, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

Yaşanan talihsiz hadise ile ilgili bu videoyu çekmeye karar verdim. Bingöl'de daha önce Sayın Meral Akşener'e sosyal medya yoluyla hakaret ve küfür eden bir vatandaş karşımıza çıkarak, şimdi burada ifade etmek istemediğim bir takım lafları söylemeye devam etti.

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Ben de onu o kalabalıktan uzaklaştırmak isterken ciddi küfürlere de maruz kaldım. Onların bir kısmı o videoda yoktu. Hatta söyledim, küfür etme diye birkaç defa ikaz ettim. Netice itibarıyla gelinen o sinir gerginliği, o sıkıntılı durum sonucu hiç yapmamam gereken bir şeyi yapmışım. Hakaret etmişim, kötü sözler söylemişim. Bunlar hiç doğru olmayan, bana da hiç yakışmayan ifadeler, bunun da farkındayım. Ben o yüzden burada başta bütün milletimizden, bir kadın olması hasebiyle Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere bütün kadınlardan, partililerimizden, arkadaşlarımdan da özür diliyorum.

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Doğru bir iş değildi bu, yanlış bir şeydi. Ama o sinir gerginliği, o atmosferin getirdiği belki de fazla bir heyecan, doğru olmayan, bana da hiç yakışmayan, şimdiye kadar doğru bulmadığım, herkesi yadırgadığım bu konuda böyle bir hata yapmaya sevk etti. Tekrar, bütün milletimizden özür diliyorum. Bunun da kabulünü rica ediyorum. Teşekkür ederim.


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Anahtar Kelimeler:
şehit sosyal medya İYİ Parti
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