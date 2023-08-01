Son dakika: İzmir'de İsveç Konsolosluğu'na silahlı saldırı! 1 Türk vatandaşı ağır yaralandı

Son dakika:İzmir'de İsveç Konsolosluğu'na düzenlenen saldırıda konsolosluk çalışanı Türk kadın ağır yaralandı. Saldırganın Suriye uyruklu olduğu ve vize işlemleri nedeniyle silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi.
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