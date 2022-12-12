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  4. SON DAKİKA | Kabine Toplantısı bugün! EYT ve asgari ücret zammı masada olacak, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında

SON DAKİKA | Kabine Toplantısı bugün! EYT ve asgari ücret zammı masada olacak, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında

12.12.2022 06:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milyonların beklediği EYT düzenlemesi için gözler bugünkü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT konusunda devam eden çalışmalarla ilgili sunum yapması beklenirken, asgari ücret zam görüşmelerindeki son durumun da masada olacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik toplantı sonrası 'Millete Sesleniş' konuşması yapması bekleniyor.

SON DAKİKA | Kabine Toplantısı bugün! EYT ve asgari ücret zammı masada olacak, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında

Son dakika: EYT ve asgari ücret zammı için geri sayım sürerken, bugün yapılacak kritik toplantıda iki konunun da gündeme gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Beştepe'deki toplantıda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin yapılan çalışmalar ve 2023 asgari ücret zam pazarlığındaki son durumun masada olacağı belirtildi.

EYT DÜZENLEMESİ MASADA OLACAK

EYT'ye ilişkin son verilerin ilgili bakanların sunumuyla toplantıda ele alınacağı belirtiliyor.

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BAKAN BİLGİN, ERDOĞANI İŞARET ETMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada "En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" derken, son karar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etmişti.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in devam eden asgari ücret görüşmelerinde son durum hakkında kabineye bilgi vermesi de beklentiler arasında.

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Ekonomideki son gelişmeler, yurt içi ve yurt dışında süren terörle mücadele operasyonları da kabinenin önemli başlıkları arasında olacak.

GÖZLER ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik toplantı sonrası 'Millete Sesleniş' konuşması yapması bekleniyor.

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