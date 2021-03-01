Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3,5 saat sürdü.
Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
28 Şubat, tıpkı 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül gibi milli iradeyi, milletin değerlerini hedef alan bir darbe girişimidir. Ülkemize ekonomiden siyasete bir yelpazede ağır faturası olmuştur.
Attıkları manşetlerle, köşelerinde yazdıkları iğrenç yazılarla, sergiledikleri ilkesiz duruşla darbe şakşakçılığı yapanlar, üzerinden değil 24 yıl, bin yıl bile geçse alınlarındaki kara lekeyi asla silemeyecektir. Milletin kurumlarıyla, değerleriyle, inancıyla kavga edenler, ekmeğini yedikleri vatana ihanet edenler, kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaktır.
Tarih her türlü baskıya rağmen iradesine sahip çıkanları elbette unutmamıştır, unutmayacaktır.
Gerektiğinde canı pahasına iradesine sahip çıkma kararlılığını gösteren milletimiz, bir daha asla yeni 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların yaşanmasına müsaade etmeyecektir.
Yarın İnsan Hakları Eylem Planımızı kamuoyuyla paylaşacağız. Bu eylem planında 9 başlık altında yüzlerce faaliyet yer alıyor.
Maalesef bu güne kadar yeni ve sivil bir anayasa hedefine ulaşamadık inşallah bu defa bunu başaracağız. Kendi çalışmalarımıza başladık.
Kimse bizimle yürümese bile Cumhur İttifakı olarak yeni ve sivil anayasa metnimizi tamamlayıp milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız
Küresel ekonomi zorlu bir dönemden geçiyor. Dünyada sadece bir seferde 90 milyondan fazla insanın aşırı yoksulluk sınırına düştüğü tahmin ediliyor. Türkiye böylesine zorlu bir süreci esnek politikalar sayesinde başarıyla yürüttü. Bugün açıklanan yüzde 1.8 olarak gerçekleşen 2020 büyüme oranı izlediğimiz politikaların başarısının en somut örneği.
İnsan hakları eylem planımızla ekonomi alanında hayata geçireceğimiz reformların da hazırlıklarını yürüttük. Önceliklerimizi belirlerken tüm taraflarla bir araya geldik. İletilen tüm talepleri dinledik. Çözüm odaklı bir yaklaşımla üzerine gideceğimiz alanları belirledik. Çalışmalardan rahatsız olanlar da çıkabilir. Biz kısa mesafe koşucusu değiliz, maraton koşucusuyuz, farkımız bu. Bu reformların devamının geleceğini de belirtmek istiyorum. Türkiye salgın sonrası sürecin yükselen yıldızı olacaktır.
2021 bütçe açığı hedefimizi yüzde 4,3'ten yüzde 3,5'e indirdik. Mali disiplinden taviz vermemeye devam edeceğiz.
Koronavirüs salgını, Batı'da sosyal hastalıkların da artmasına sebep oluyor.
Avrupalı yöneticiler yüzleşmekten kaçsa da istatistikler nefret suçlarındaki artışı ortaya koyuyor. Kültürel ırçılık Fransa başta olmak üzere pek çok ülkede kurumsal ırkçılığa dönüştü.
Koronavirüs salgınına karşı tedbir almamızın üstünden 1 yıl geçti. Salgın tedbirleri sebebiyle işi bozulan, geliri azalan vatandaşlarımız olmuştur, kendilerini desteklemeye çalıştık, çalışıyoruz.
Aşılamada 9 milyonu aştık ve dünyada ilk 5 ülke içine girdik.
Bugün itibarıyla yeni kontrollü normalleşmeyi başlatıyoruz.
Salgının yayıldığı bir ortamda normalleşme adımlarını atmak mümkün değildir. Türkiye coğrafi alan ve nüfus itibarıyla büyük olduğu için adımlarımızı kademeli atmamız gerekiyor. Çeşitli kriterlere göre illerimiz sınıflandırıldı. 81 vilayetimiz düşük riskli mavi, orta risk sarı, yüksek risk turuncue ve çok yüksek riskli kırmızı olarak illere ayrıldı. her hafta risk durumuna göre illerimiz değerlendirilecek. Normalleşme uygulamalrı güncelelenecek. Sıkılaştırma veya gevşeme kararı iyileşme veya kötüleşmeye göre verilecek.
Salgın artık eğilimine girerse kısıtlamalar genişletilebilecek. Buna göre; hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta risklerde kalkıyor. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Akşam sokağa çıkma kısıtlaması ise sürecek.
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