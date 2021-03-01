Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Attıkları manşetlerle, köşelerinde yazdıkları iğrenç yazılarla, sergiledikleri ilkesiz duruşla darbe şakşakçılığı yapanlar, üzerinden değil 24 yıl, bin yıl bile geçse alınlarındaki kara lekeyi asla silemeyecektir. Milletin kurumlarıyla, değerleriyle, inancıyla kavga edenler, ekmeğini yedikleri vatana ihanet edenler, kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaktır.

28 Şubat, tıpkı 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül gibi milli iradeyi, milletin değerlerini hedef alan bir darbe girişimidir. Ülkemize ekonomiden siyasete bir yelpazede ağır faturası olmuştur.

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI

Yarın İnsan Hakları Eylem Planımızı kamuoyuyla paylaşacağız. Bu eylem planında 9 başlık altında yüzlerce faaliyet yer alıyor.

Maalesef bu güne kadar yeni ve sivil bir anayasa hedefine ulaşamadık inşallah bu defa bunu başaracağız. Kendi çalışmalarımıza başladık.

Kimse bizimle yürümese bile Cumhur İttifakı olarak yeni ve sivil anayasa metnimizi tamamlayıp milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız

Küresel ekonomi zorlu bir dönemden geçiyor. Dünyada sadece bir seferde 90 milyondan fazla insanın aşırı yoksulluk sınırına düştüğü tahmin ediliyor. Türkiye böylesine zorlu bir süreci esnek politikalar sayesinde başarıyla yürüttü. Bugün açıklanan yüzde 1.8 olarak gerçekleşen 2020 büyüme oranı izlediğimiz politikaların başarısının en somut örneği.

REFORM ÇALIŞMALARI

İnsan hakları eylem planımızla ekonomi alanında hayata geçireceğimiz reformların da hazırlıklarını yürüttük. Önceliklerimizi belirlerken tüm taraflarla bir araya geldik. İletilen tüm talepleri dinledik. Çözüm odaklı bir yaklaşımla üzerine gideceğimiz alanları belirledik. Çalışmalardan rahatsız olanlar da çıkabilir. Biz kısa mesafe koşucusu değiliz, maraton koşucusuyuz, farkımız bu. Bu reformların devamının geleceğini de belirtmek istiyorum. Türkiye salgın sonrası sürecin yükselen yıldızı olacaktır.