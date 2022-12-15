SON DAKİKA: Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı! 6 yaşındaki çocuğa istismar skandalı patladıktan hemen sonra kamera karşısına geçmişlerdi... Gerçekler bir bir ortaya çıktı!

Son dakika haberi: İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nda istismar skandalı yaşandı! Vakfın kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G'nin altı yaşından itibaren istismara uğradığı iddia edildi. Son dakika gelişmesine göre, Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. H.K.G'nin ağabeyi ve iki kardeşi skandal patlar patlamaz bir yayına katılmış ve iddiaları yalanlamıştı. Ancak H.K.G.'nin ailesinin 2020'de H.K.G.'nin kaldığı sığınma evini bastığı öğrenildi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

KADİR İSTEKLİ VE YUSUF ZİYA GÜMÜŞEL TUTUKLANDI

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi skandalıyla ilgili Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında tutuklanmaları yönünde yakalama kararı verilmişti. Pendik'te gözaltına alınan Kadir İstekli Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilmiş, soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel adliyeye sevk edilmişti.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti. İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti.

2 YILDIR İMZA VERİYORLARMIŞ

Öte yandan baba Gümüşel ve İstekli'nin iki yıldan bu yana adli kontrol altında olduğu ve her hafta polis nezaretinde imza attıkları ortaya çıkmıştı.

AĞABEY VE KARDEŞLER İDDİALARI YALANLAMIŞTI... SIĞINMA EVİNİ BASMIŞLAR!

NTV'de yer alan habere göre H.K.G'nın ailesi 2020 yılında talihsiz kadının kaldığı sığınma evini bastı! Aile, H.K.G'yi kaçırmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Güvenlik görevlileri buna engel oldu. Bunun üzerine genç kadın başka bir şehre gönderildi.

Bu olaylar yaşanırken 22 yaşını dolduran H.K.G'nin okula gitmediği ilkokul diploması almadığı da gelen bilgiler arasında. Sığınma evinde eğitim alan H.K.G'nin aşçılık için de eğitim aldığı belirtilmişti.