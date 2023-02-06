SON DAKİKA | Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4'lük deprem! Gaziantep, Adana ve çok sayıda ilde hissedildi! Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ta yıkılan binalar var

Son dakika.: Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, saat 04:17'de meydana gelen depremin merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Gaziantep olduğunu duyurdu. Depremin yerin 7 km altında gerçekleştiği öğrenilirken, Doğu ve Güneydoğu'daki birçok ilde depremin hissedildiği belirtiliyor. Hatay'da, Adıyaman'da, Diyarbakır'da ve Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların olduğu öğrenilirken Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'den açıklama geldi.

Şahin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Gaziantep’te de hissettiğimiz şiddetli ve uzun süren bir deprem yaşadık. Henüz ayrıntıları, merkez üssünü bilmiyoruz. Gazianteplilerden panik yapmamalarını resmi kurumlardan gelen bilgilere göre hareket etmelerini rica ediyorum."

Gaziantep Valisi Davut Gül de yaptığı açıklamada "Deprem ilimizde de şiddetli hissedilmiştir. Lütfen panik yapmadan dışarıda bekleyelim. Araçlarla yola çıkmayalım. Ana yolları boş bırakalım. Telefonları meşgul etmeyelim. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK FAYLARINDAN BİR TANESİ"

Profesör Doktor Okan Tüysüz depremle ilgili canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Maalesef büyük bir deprem olduğu anlaşılıyor. Merkez üssü olarak da Gaziantep ve Kahramanmaraş arası Nurdağı olarak gözüküyor. Doğu Anadolu fayı, çok uzun zamandır deprem üretmeyen bir fay. Bu kadar suskun fayların zaman içerisinde büyük deprem üreteceğini söylemiştik. Doğu Anadolu üzerinde deprem beklenen bir faydır. Dünyanın en büyük faylarından bir tanesidir. Çok önemli bir deprem, çok ciddi hasar yaratma ihtimali yüksek.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi https://t.co/1yaWzajimS — AA Canlı (@AACanli) February 6, 2023

Pazarcık segmenti dediğimiz, çok uzun yıllardır deprem olmayan ve üzerinde 7'yi aşan büyüklükte deprem olma olasılığından yakın zamanda çok söz edilen bir bölge. Özellikle Elazığ depremi olduktan sonra -6.8 büyüklüğündeydi- Doğu Anadolu fayına dikkat çekmiştik ve nitekim böyle bir deprem gerçekleşti.

Ben burada yakın bir zamanda deprem bekliyordum. Burası sismik bir boşluktur. Uzun yıllardır deprem olmamış bir bölgedir. Bugün maalesef uyarılarım gerçekleşmiş oldu.

"15000'LÜ YILLARDAN BU ZAMANA KIRILMAMIŞ BİR FAY PARÇASIDIR BU"

Bir bölgede deprem olduktan sonra aradan belli bir süre geçene kadar yeni bir büyük deprem olmuyor. Bu esnada faylar enerji biriktiriyorlar. Bu biriken enerji, belli bir dönem sonra büyük bir depremle boşalmış oluyor. Fayların belli parçalarında belli aralıklarla depremler olur. 15000'lü yıllardan bu zamana kırılmamış bir fay parçasıdır bu.

"1999 DEPREMİNE AŞAĞI YUKARI EŞİT GÖRÜNÜYOR"

7'nin üzerindeki depremler ciddi anlamda hasar yaratan depremlerdir. Burada bulunan fay için bir kıyaslama yapacak olursak bu bölgedeki olan depremin büyüklüğü 17 Ağustos 1999 depremine aşağı yukarı eşit görünüyor.

7.4'ten sonra 6.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. İkinci bir deprem daha meydana geldi orada. İki büyüklük de hasar yapan depremlerdir. Hasar gören binalara girilmemesi önerilir. Hasar görmemiş bile olsa içeride kırıklar, çatlaklar gelişmiş yıkılmamış ama bir şekilde hasar görmüş yapılar, artçılarla yıkılabilir. Evde kırık, çatlak varsa eve girilmemesi çok daha sıhhatli olacaktır.

Maalesef internet büyük oranda kesik durumda. Depremlerde her zaman olduğu gibi rasathanelere dahi ulaşılamıyor. Yapılacak şey, deprem toplanma alanlarına hareket edilmesi olacak. Eğer bu bölgeler belirtilmemişse mümkün olan artçıların devam ettiği düşünülerek, yapıların yıkılması olasılığına karşın yapılardan uzakta bir yerde birikilmesi gerekir. Yaralılar varsa mümkün olan en kısa sürede sağlık kuruluşlarına yetiştirilmesi gerekiyor. Sakin bir şekilde görevlileri beklemek gerekir.

Pazarcık'ta büyük hasar olma ihtimali yüksek. Pazarcık ilçesi uzun süredir söz ettiğimiz ilçelerden bir tanesi. Depremden en çok hasar görme olasılığı olan bir diğer ilçe de Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi. Geçmişten bugüne büyük deprem olmasını beklediğimiz bölgelerden biri de Pazarcık'tı."

Ayrıntılar gelecek...

