Son Dakika: Karadeniz için 'Pandemi OHAL'i önerisi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı nüfusa oranla vaka sayısı haritasına göre 15-21 Şubat tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il yine Karadeniz Bölgesi’ydi. Bu hafta Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon ve Rize nüfuslarına oranla en çok koronavirüs görülen iller oldu. Bir önceki hafta da listenin başını Karadeniz Bölgesi'indeki iller çekerken, gidişatın iyi olmaması, normalleşme adımlarının atılmaya başlanacağı şu günlerde vatandaşı da tedirgin etmeye başladı.

VAKA ARTIŞINDA MUTASYON VE 'AİLE' ETKİSİ

Uzmanlar, bölgedeki vaka artışının nedenleri arasında mutasyon virüsü gösteriyor. Türkiye'de var olan bir mutant virüsün Karadeniz'deki illerde olmamasının imkansız olduğunu belirten uzmanlar, bu doğrultuda hastalığın da ağır geçeceğini aktardı. Öte yandan bir diğer neden ise aile etkisi. Cenazeler, aile içi ziyaretler ve çay sohbetleri de vaka artışının en büyük etkileri arasında.

'PANDEMİ OHAL'İ' ÖNERİSİ

Karadeniz'de vaka artışı endişe verici şekilde devam ederken, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'ndan dikkat çeken bir öneri geldi. Hürriyet'te yer alan habere göre 'Pandemi OHAL'i ilan edilmesi gerektiğini belirten Hancıoğlu, bu bölgedeki illerde, salgının başlarındaki gibi tedbirler alınması gerektiğini belirtti.

