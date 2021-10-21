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Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bürokratlara yeni çağrı

21.10.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bürokratlara bir çağrıda daha bulundu. Kılıçdaroğlu, "Sayın Bürokratlar; bugün kararlar alırken, düsturunuz sadece milletimizin refahı olsun" mesajını paylaştı.

Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bürokratlara yeni çağrı

Bürokratla ilgili dahan önceki açıklaması gündem yaratan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bürokratlara yeni bir çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan paylaştığı mesajda, "Sayın Bürokratlar, Bugün kararlar alırken, düsturunuz sadece milletimizin refahı olsun. Siz bu milletin onurlu evlatlarısınız, bunu hiç unutmayın" ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

CHP lideri, cumartesi günü sosyal medya hesabından, "Bu ülkenin bürokratlarına sesleniyorum, halkımızı da şahit olmaya davet ediyorum" diye başlayan ve kamu görevlilerinin "kanunsuz emirlere uymamaları"nı içeren bir video paylaşmıştı.

Söz konusu paylaşımında Kılıçdaroğlu,"Açıkça söylüyorum, vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz. Kanun dışı işleri emir olarak telaki edemezsiniz. Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarısınız. Kamil akla gelmeniz için bu, Kılıçdaroğlu abinizin size son çağrısıdır." ifadelerini kullanmıştı.

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ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da pazar günü yurt dışı ziyaretleri öncesinde gazetecilerin soruları üzerine Kılıçdaroğlu'na, "Sen nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin" diye tepki göstermişti.


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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