Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu videoyla açıkladı: En düşük memur maaşı 21 bin 265 lira seviyesinde olacak

Son dakika: Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla seçmenine seslenmeye devam ediyor. Memurlara çağrı yapan Kılıçdaroğlu, "Sevgili memurlar, sevgili meslektaşlarım, gece 01.00’de burada görüşelim. Kusura bakmayın, programım çok yoğun ama gelmenize vallahi değecek." ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRETİN 2,5 KATI OLACAK"

Kılıçdaroğlu duyurduğu videoyu gece saatlerinde paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Ben rakam insanıyım rakama bakarım kararı veririm. 2012 yılında en düşük memur maaşı asgari ücretin 2,5 katıydı. Şu anda bu oran 1,4'lere kadar geriledi. Bu yüzden iktidara gelir gelmez en düşük memur maaşını asgari ücretin 2,5 katına çıkaracağım. Yani bugünün tutarıyla en düşük memur maaşı net 21 bin 265 lira seviyesinde olacak." açıklamasını yaptı.



