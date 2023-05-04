CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'deepfake' açıklaması: Beni karalamak istiyorlar

'Asgari ücreti yeteri kadar artırmayın' diyenler dış güçler mi? Her ülke rekabet içindedir, siz kendinizi dış güçlere teslim ettiyseniz o ayrı bir şey. Memleketi perişan etmişsiniz, milleti kuru soğana muhtaç etmişsiniz; sonra dış güçler diyorsunuz.