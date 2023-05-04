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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'deepfake' açıklaması: Beni karalamak istiyorlar

04.05.2023 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında konuştu. Seçimlere az bir süre kala 'deepfake' iddialarına ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Bize gelen bilgilerde yurt dışından hackerlarla iş birliği yapıldığı ve bitcoin üzerinden paralarının ödendiği yönünde. Böyle bir kampanyayla beni karalamak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'deepfake' açıklaması: Beni karalamak istiyorlar

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu KRT TV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, 'deepfake' iddialarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte haberin detayları...

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

  • Değişim arzusunu toplumun her kesiminde görüyoruz. Şikayet etmeyen hiçbir kesim yok.

  • Sarayda oturup 4-5 yerden maaş alanların durumu gayet iyi, dış politikayla ilgili bir makale bile okumamış kişilerin büyükelçiliğe atandığını görüyorsunuz. Havuz medyasının da keyfi yerinde, onlara da kamu bankalarından kaynak aktarılıyor.

"AYNI PROPAGANDAYI YEREL SEÇİMLERDE DE YAPTILAR"

  • 4-4,5 milyon hane sosyal yardım alıyor. Aslında bu sosyal yardımlar sınırlı sayıda ve şöyle bir propagandayla yapılıyor: Bakın iktidar değişirse siz bunları alamazsınız. Bir anlamda tehdit ediyorlar, aynı propagandayı yerel seçimlerde de yaptılar. Oysa hiçbir yardım kesilmedi, tam tersine arttı.

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  • 'Asgari ücreti yeteri kadar artırmayın' diyenler dış güçler mi? Her ülke rekabet içindedir, siz kendinizi dış güçlere teslim ettiyseniz o ayrı bir şey. Memleketi perişan etmişsiniz, milleti kuru soğana muhtaç etmişsiniz; sonra dış güçler diyorsunuz.

  • Yönetemiyorlar. Bir yönetim kendi beceriksizliğini başkalarının üzerine atıyorsa bilin ki yönetemiyor. Sıradan vatandaşların dış güçlerin ülkeyi bu hale getirdiğine inandıklarını düşünmüyorum.

SEÇİM ÖNCESİ 'DEEPFAKE' İDDİALARI

  • Bu yönde bir bilgi geldi. Araştırdık doğrulattık. 'Deepfake' dediğimiz olay. Bunlar ses ve görüntüleri değiştirerek karalamak istiyorlar. Bize gelen bilgilerde yurt dışından hackerlarla iş birliği yapıldığı ve bitcoin üzerinden paralarının ödendiği yönünde. Böyle bir kampanyayla beni karalamak istiyorlar.

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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